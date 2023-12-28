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Почти 83% опрошенных доверяют президенту Казахстана

Почти 83% опрошенных доверяют президенту Казахстана Фото: akorda.kz
Казахстанский общественник и политолог Уразгали Сельтеев 28 декабря 2023 года высказался кредите доверия главе государства, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в конце года многие научно-исследовательские и экспертно-аналитические организации (как государственные, так и частные) начали активнее выкладывать свои результаты социологических исследований.

"Это хороший тренд. Во-первых, такого контента должно быть больше в публичном поле. Во-вторых, у экспертов, аналитиков, исследователей появляется возможность сравнить и сверить данные по схожим объектам исследований", – написал Уразгали Сельтеев в своем Telegram-канале.

При этом, по словам политолога, методология может быть у каждого своя.

"Судя по всему, многих заинтересовало исследование по оценке одобрения казахстанцами деятельности органов власти, проведенное центром социальных и политических исследований "Стратегия". В частности, тот факт, что, согласно их результатам, рейтинг одобрения деятельности президента Касым-Жомарта Токаева составил 76,4%".Уразгали Сельтеев

Также, как рассказал политолог, на днях результаты своего опроса "Оценка текущей ситуации в Казахстане и итогов года" обнародовало Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE и PAPERLAB при поддержке Фонда им. Конрада Аденауэра. Здесь также, помимо беспокоящих проблем граждан и общественных запросов, затронута тема доверия к государственным институтам, и наибольшее доверие граждан вызывает глава государства – 69,4%.

"Решили, что нам тоже надо опубликовать свои данные. Мы в Институте евразийской интеграции осуществляем отдельное ежеквартальное исследование "Состояние публичной политики: доверие и оценка граждан", на основе разработанного интегрального индекса с соответствующей методикой расчета. Если коротко, то мы проводим массовый опрос (1200 респондентов) в 17 областях и трех городах республиканского значения в форме личного интервью на основе строго формализованного опросника (техника face-to-face) по месту жительства респондентов".Уразгали Сельтеев

В целом, по его словам, состояние публичной политики изучается на основе оценок уровня доверия и популярности, удовлетворенности качеством работы государственных и общественно-политических институтов, социальных ожиданий, политических настроений и протестного потенциала.

"Что касается непосредственно органов власти, то мы считаем, надо регулярно замерять не только эффективность деятельности, уровень доверия и ожидания, но и электоральный рейтинг. Только при фиксации в совокупности всех четырех ключевых показателей можно получить полную картину отношения граждан к тому или иному институту (президенту, правительству, Мажилису, Сенату, маслихатам и акиматам всех уровней)".Уразгали Сельтеев

Если речь идет о главе государства, как отметил политолог, то уровень доверия к нему в четвертом квартале этого года составил 82,8% (доверяют и скорее доверяют).

"Эффективность работы президента за последние 2-3 месяца на отлично и хорошо оценили 85,6% респондентов. На вопрос, сможет ли Касым-Жомарт Токаев в ближайшее время добиться изменения положения в стране к лучшему или нет, положительно ответили 81,6% опрошенных. Если бы в очередное воскресенье состоялись президентские выборы, то за кандидатуру действующего президента РК проголосовали 80,5% (да и скорее да) респондентов".Уразгали Сельтеев

Он отметил, что электоральный рейтинг является определяющим параметром, поскольку связан непосредственно с потенциальными действиями граждан, а не просто выражением одобрения или доверия.

"В целом, кредит доверия главе государства оставался в течение года стабильным. Небольшие колебания объяснялись влиянием отдельных событий. Это может свидетельствовать об устойчивости восприятия в обществе политики президента, его образа и проводимых реформ".Уразгали Сельтеев

По мнению политолога, общее повышение доверия к политике Касым-Жомарта Токаева по сравнению с первым кварталом на 7,6% может быть следствием двух факторов:

  • во-первых, сентябрьское Послание было весьма откровенным в части признания системных проблем и были обозначены векторы решений с амбициозными обнадеживающими планами;
  • во-вторых, имела место эффектная активная политическая осень в графике главы государства, который был наполнен большим количеством встреч с зарубежными лидерами, представителями международных организаций и бизнеса с целью привлечения внешних инвестиций и решения транспортно-логистических проблем.
"Пользуясь случаем хочу обратить внимание на очень важный момент. Вообще надо четко понимать, что количественные и качественные методы социологических исследований используются при осуществлении как прикладных, так и фундаментальных научно-исследовательских проектов. Более того, политология и социология, входящие в перечень социальных и гуманитарных наук, в наибольшей степени генерируют и обеспечивают приращение нового научного знания, особенно в части концептуализации общественных процессов, выявления определенных закономерностей общественного и государственного развития".Уразгали Сельтеев

В последующем, как считает политолог, именно на результатах таких исследований можно разрабатывать теоретические модели.

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