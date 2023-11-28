Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сенатор "заманивает" казахстанцев прибылью в 550 тысяч тенге

Сенатор "заманивает" казахстанцев прибылью в 550 тысяч тенге Фото: Zakon.kz
В Казнете распространяют фейковую рекламу от имени сенатора Бырганым Айтимовой. На кадрах видео депутат якобы рассказывает о том, что открыла проект, позволяющий "получить 550 тысяч тенге при минимальных вложениях", сообщает Zakon.kz.

Специалисты Stopfake.kz отмечают, что в этой рекламе использован фрагмент передачи "История в лицах", вышедшей на телеканале "Хабар 24" еще четыре года назад. Тогда Айтимова рассказывала о своей работе и о годах становления независимости Казахстана.

"Ни о каком собственном инвестиционном проекте она не говорила. В видеоролике, который сейчас распространяют в соцсетях, использованы кадры из передачи, на которые наложена озвучка. При внимательном рассмотрении видно, что звук и артикуляция не совпадают", – говорится в сообщении.

В ролике также смонтирован видеоотзыв, в котором девушка убедительно рассказывает, что приняла участие в "проекте" и получила прибыль.

"Ее слова также не должны вызывать доверия. Она, по всей видимости, читает заранее заготовленный текст, неправильно произносит фамилию Бырганым Айтимовой, называет ее Гульнарой, призывая подписываться на канал в Telegram. Таким образом, верить распространяемому видео не нужно. Так действуют мошенники", – сказано в заключении.

Ранее казахстанцам "обещали" компенсации от 150 тысяч тенге. Stopfake.kz объяснил, почему нельзя верить подобным сообщениям.

Читайте также

Общественник предлагает ввести уголовную ответственность для антиваксеров
Общественник предлагает ввести уголовную ответственность для антиваксеров
Как изменится аэропорт Алматы с приходом нового инвестора
Как изменится аэропорт Алматы с приходом нового инвестора
На юге – дождь, на востоке – без осадков: какую погоду принесет циклон в Казахстан 29 ноября
На юге – дождь, на востоке – без осадков: какую погоду принесет циклон в Казахстан 29 ноября
Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Звезда OnlyFans
Девушка с доходом 90 млн тенге в месяц была в шоке от требования мужчины оплатить ужин
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
жилье, цены, ипотека, Казахстан
Будут ли снижаться цены на жилье в Казахстане
Дождь и снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Дождь, снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления