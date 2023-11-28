Сенатор "заманивает" казахстанцев прибылью в 550 тысяч тенге

В Казнете распространяют фейковую рекламу от имени сенатора Бырганым Айтимовой. На кадрах видео депутат якобы рассказывает о том, что открыла проект, позволяющий "получить 550 тысяч тенге при минимальных вложениях", сообщает Zakon.kz.

Специалисты Stopfake.kz отмечают, что в этой рекламе использован фрагмент передачи "История в лицах", вышедшей на телеканале "Хабар 24" еще четыре года назад. Тогда Айтимова рассказывала о своей работе и о годах становления независимости Казахстана.

"Ни о каком собственном инвестиционном проекте она не говорила. В видеоролике, который сейчас распространяют в соцсетях, использованы кадры из передачи, на которые наложена озвучка. При внимательном рассмотрении видно, что звук и артикуляция не совпадают", – говорится в сообщении.

В ролике также смонтирован видеоотзыв, в котором девушка убедительно рассказывает, что приняла участие в "проекте" и получила прибыль.

"Ее слова также не должны вызывать доверия. Она, по всей видимости, читает заранее заготовленный текст, неправильно произносит фамилию Бырганым Айтимовой, называет ее Гульнарой, призывая подписываться на канал в Telegram. Таким образом, верить распространяемому видео не нужно. Так действуют мошенники", – сказано в заключении.

Ранее казахстанцам "обещали" компенсации от 150 тысяч тенге. Stopfake.kz объяснил, почему нельзя верить подобным сообщениям.