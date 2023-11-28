Педагог из Кокшетау пишет книги для подростков и помогает им найти ответы на вечные вопросы

24-летняя Томирис Саматова из Кокшетау – автор художественных произведений для детей подросткового возраста. Девушка занимается преподавательской деятельностью, наукой, знает иностранные языки и с самого детства увлекается литературой.

О творчестве, карьере, взглядах на жизнь и многом другом учительница из Кокшетау рассказала корреспонденту Zakon.kz.

Более двух лет девушка преподает русский язык и литературу в школе-лицее №6 в Кокшетау. Томирис - выпускница местного вуза, а степень магистра получила в вузе в Ростове-на-Дону. За это время молодой педагог выпустила 5 книг для подростков: "50 причин, чтобы жить", "Письма к Богу", "Один день из жизни ангела", "Легенда о Салемских ведьмах".

"Мои книги дают возможность задуматься о смысле жизни, вещах, которые делают счастливее, доброте, красоте мгновений. Я пишу о том, что сама бы хотела прочесть и найти ответы на вопросы, которые были так нужны мне в подростковом возрасте. Я всегда видела надежного друга и лучшего советчика именно в лице книги и моих родителей. Но, к сожалению, не все дети могут обратиться за помощью к взрослым, а если в их руках оказалась правильная и нужная книга, которая поможет им найти путь из, казалось бы безвыходной ситуации, это уже маленькая победа писателя. И я бы очень хотела, чтобы мои произведения служили для этой цели, были неким ориентирами в этой сложной и запутанной жизни", - поделилась Томирис Саматова.

По словам девушки, первые произведения она написала в возрасте 7 лет. Это были стихотворения. Еще тогда талант юной поэтессы заметили – стихи напечатали в газете. Уже к 12 годам маленькая Томирис стала увлекаться прозой, а в 16 литературные произведения впервые издали. Как рассказывает местная писательница, тягу к творчеству и самореализации ей привили в семье.

"Мои родители с детства прививали мне любовь к книгам и искусству. Я посещала различные творческие кружки. Мой папа сам про профессии – учитель физики с большим педагогическим стажем, что сыграло свою немаловажную роль в выборе моей профессиональной стези", - отметила собеседница.

Папа Томирис и стал инициатором издания первой книги дочери. Его же она и называет своим продюсером. Начинания поддержали также друзья и коллеги. В первый сборник вошли их отзывы.

Сейчас Томирис Саматова занимается написанием еще двух книг, одна из которых - сборник детских сказок. Она не впервой пишет сразу два разных по жанрам произведения. Как показывает практика, такая работа занимает порядка двух лет.

"Меня вдохновляют разные вещи. Это может быть природа, красота рассвета и заката, хорошие книги, музеи, музыка и окружающие меня люди. Именно люди с их историями являются самыми яркими источниками. Я убеждена, что у каждого человека есть своя история, которой он может поделиться с миром". Томирис Саматова

Помимо литературы и творчества, педагог занимается наукой. Томирис Саматова - победитель многочисленных научных конкурсов, проектов, участник конференций, автор исследований в области лексикологии современного русского языка и выражения русской ментальности в современной казахстанской прозе.

Томирис в совершенстве владеет английским, испанским, а также изучает немецкий и арабский языки. Девушка планирует продолжить образование и получить степень кандидата наук в Москве.

"Я бы очень хотела приносить пользу этому миру, и неважно, в какой роли. Как учитель, как писатель, как ученый или как человек", - сказала в завершении героиня.

Она считает важным оставить свой след на земле, чтобы имя жило в памяти и потомки с гордостью вспоминали его. Поэтому, считает она, нужно заниматься тем, что искренне любишь, и мир тебе ответит любовью.