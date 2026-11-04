#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+6°
$
452.91
509.43
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+6°
$
452.91
509.43
5.53
Общество

Вспышка лишая среди студентов: медработника колледжа оштрафовали

Мужчина, чесотка, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 04:20 Фото: pexels
В Петропавловске привлекли к ответственности медицинского работника после массового заражения студентов стригущим лишаем, сообщает Zakon.kz.

В начале октября 2026 года в Петропавловске восемь студентов Высшего колледжа Магжана Жумабаева были госпитализированы с диагнозом "дерматофития" – заболеванием, которое в быту часто называют стригущим лишаем.

После этого в учебном заведении началась проверка. По данным Almaty.tv, итоги проверки показали, что вспышка оказалась масштабнее, чем предполагалось изначально. Симптомы были обнаружены еще у шести человек. Всего заболевание выявлено у 14 студентов учебного заведения города.

Все учащиеся проживали в одном общежитии, поэтому инфекция могла быстро распространиться при тесном общении. Санврачи проследили и первоначальную цепочку заражения: первым инфекцию подхватил студент из района после контакта с больным домашним животным. Позже заболевание передалось другим учащимся.

"За несвоевременное проведение медицинских осмотров был оштрафован медицинский работник общежития колледжа. Штраф был наложен в виде административного взыскания в сумме 43 250 тенге", – сказала руководитель отдела Управления санитарно-эпидемиологического контроля города Анар Кургунаева.

В управлении санэпидконтроля отметили, что медработник должен после каникул осматривать студентов с целью предупреждения дерматофитии.

4 ноября 2026 года казахстанцев предупредили об опасной инфекции, которая начинается как простуда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Красные пятна и сильный зуд: в общежитии Петропавловска вспышка лишая
01:05, 01 октября 2026
Красные пятна и сильный зуд: в студенческом общежитии Петропавловска вспышка лишая
Медработников Казахстана наказали за условия хранения таблеток и психоактивных веществ
07:27, 18 ноября 2024
Медработников Казахстана наказали за условия хранения таблеток и психоактивных веществ
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
09:32, 25 ноября 2025
Страхование профессиональной ответственности медработников: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стас Покатилов во время матча с &quot;Викингом&quot; в Лиге чемпионов
05:23, Сегодня
Видеообзор матча Лиги чемпионов "Викинг" – "Сабах" с участием Покатилова
Ойва Юккола на пресс-конференции перед матчем с &quot;Аталантой&quot;
04:59, 05 ноября 2026
Нападающий "Кайрата" Юккола – перед матчем с "Аталантой": Приехали, чтобы набрать очки
Елена Рыбакина сыграет первый матч на Итоговом турнире с Линдой Носковой
04:28, 05 ноября 2026
Елена Рыбакина обратилась к болельщикам перед Итоговым турниром WTA
Уайлдер проведёт поединок с Опетайей
03:57, 05 ноября 2026
Уайлдер подерётся с Опетайей перед боем Фьюри и Джошуа
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: