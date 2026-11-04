Вспышка лишая среди студентов: медработника колледжа оштрафовали

В Петропавловске привлекли к ответственности медицинского работника после массового заражения студентов стригущим лишаем, сообщает Zakon.kz.

В начале октября 2026 года в Петропавловске восемь студентов Высшего колледжа Магжана Жумабаева были госпитализированы с диагнозом "дерматофития" – заболеванием, которое в быту часто называют стригущим лишаем.

После этого в учебном заведении началась проверка. По данным Almaty.tv, итоги проверки показали, что вспышка оказалась масштабнее, чем предполагалось изначально. Симптомы были обнаружены еще у шести человек. Всего заболевание выявлено у 14 студентов учебного заведения города.

Все учащиеся проживали в одном общежитии, поэтому инфекция могла быстро распространиться при тесном общении. Санврачи проследили и первоначальную цепочку заражения: первым инфекцию подхватил студент из района после контакта с больным домашним животным. Позже заболевание передалось другим учащимся.

"За несвоевременное проведение медицинских осмотров был оштрафован медицинский работник общежития колледжа. Штраф был наложен в виде административного взыскания в сумме 43 250 тенге", – сказала руководитель отдела Управления санитарно-эпидемиологического контроля города Анар Кургунаева.

В управлении санэпидконтроля отметили, что медработник должен после каникул осматривать студентов с целью предупреждения дерматофитии.

4 ноября 2026 года казахстанцев предупредили об опасной инфекции, которая начинается как простуда.

