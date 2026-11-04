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Общество

За 400 тысяч тенге инспектор пробации позволил осужденному казахстанцу ездить пьяным по городу

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 04:44 Фото: pexels
В Павлодаре бывшего инспектора службы пробации признали виновным в получении взятки, сообщает Zakon.kz.

По данным irbistv.kz, 10 августа 2026 года полицейские задержали осужденного казахстанца за вождение без прав. За выявленное нарушение инспектор службы пробационного контроля должен был принять соответствующие меры, однако оставил это без внимания.

Спустя две недели подопечный инспектора вновь сел за руль, но на этот раз уже в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда мужчину арестовали на 15 суток. После отбытия наказания он обратился к своему куратору, который должен был вынести ему предупреждение.

Согласно приговору, инспектор вместо того, чтобы вынести предупреждение и направить в суд представление о замене ограничения свободы лишением свободы за неоднократные нарушения, потребовал от подопечного 400 тысяч тенге. За эти деньги он обещал не принимать никаких мер и не сообщать о нарушениях в суд.

Сотрудники ДКНБ задержали инспектора после того, как он получил деньги в своем кабинете. Свою вину он отрицать не стал. Попросил лишь не лишать свободы. Изучив материалы, суд пришел к выводу назначить наказание в виде штрафа в 12 миллионов тенге.

Суда также ожидает полицейский из Тараза, который стал участником скандального видео.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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