Членам "народного совета Петропавловска" вынесли приговор по делу о сепаратизме

Участников так называемого "народного совета трудящихся" осудили в Петропавловске по уголовному делу о сепаратизме. Четверо из 19 фигурантов получили реальные сроки лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает газета "Неделя СК" 28 ноября, в Петропавловске суд вынес приговор по резонансному делу о сепаратизме в отношении членов группы "Народный совет".

Перед судом предстали четыре наиболее активных участника сепаратистской группы – 48-летний автослесарь Вячеслав Зудерман и три активистки. Остальные участники "совета" проходили по делу как свидетели.

Подсудимых признали виновными по ч. 2 ст. 179 и по ч. 2 ст. 180 УК РК. Вячеслава Зудермана приговорили к девяти годам колонии. Активисткам – самозанятой Елене Болдыревой, учительнице Мадине Капаровой и торговке биологическими добавками Ольге Бережновой, – дали по семь лет лишения свободы. Отбывать сроки все осужденные будут в учреждениях средней безопасности. Зудермана обвиняли также в незаконном хранении боеприпасов, так как при обыске у него в квартире нашли пистолетный патрон.

Сами подсудимые своей вины не признали и настаивали, что создали "народный совет" исключительно ради правовой помощи гражданам и сотрудничества с правоохранительными органами.

19 жителей Петропавловска объявили о создании "народного совета трудящихся" в марте 2023 года. Они объявили о неподчинении "агентам и служащим корпорации Республика Казахстан", о фиктивности Казахстана как государства и о том, что Казахская ССР якобы продолжает существовать. Вскоре после этого участников группы задержали, в их отношении возбудили уголовное дело.