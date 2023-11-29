Экобахилы из переработанного пластика изобрели школьницы Атырау

Многоразовые бахилы из переработанного пластика, которые не отравляют окружающую среду вредными химикатами, изобрели две школьницы из Атырау, сообщает Zakon.kz.

Адия Енсепова и Айгерим Абуханова придумали способ, как уберечь природу от разрушительного воздействия токсичного пластика на бытовом уровне. Идея пришла школьницам, когда они увидели большое количество одноразовых бахил, которые разбросаны по улицам города в дождливые дни, передает ATPress.

Экобахилы созданы из переработанного пластика, который не выделяет токсины. Соответственно, химикаты не отравляют окружающую среду. Такие бахилы можно использовать многократно.

"В настоящее время широкое применение получили экопакеты, но подобных бахил еще нет. Думаю, что в дождливые дни потребность в таком экологически чистом продукте высока. Для создания бахил мы использовали крахмал и глицерин". Айгерим Абуханова

Ранее школьники из Жамбылской области изобрели часы под названием "Второе сердце", способные спасти жизнь пациентов с инсультом, инфарктом и другими судорожными расстройствами.