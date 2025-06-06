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Наука и технологии

В Японии изобрели мгновенно растворяющийся в морской воде пластик

Пластиковая посуда, вода, рука, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 06:40 Фото: pexels
Японские ученые изобрели быстро растворяющийся в воде пластик. На этот процесс, по их подсчетам, уходит всего несколько часов. Такая технология может решить проблемы загрязнения океанов, сообщает Zakon.kz.

По информации TexSPACEToday, ученые из Института физико-химических исследований и Токийского университета разработали пластик, который разлагается "гораздо быстрее" и не оставляет никаких следов.

"В лаборатории в городе Вако недалеко от Токио группа продемонстрировала, как небольшой кусочек пластика исчез в емкости с соленой водой, после того как его перемешивали в течение часа", – говорится в материале.

Руководитель проекта Такудзо Айда пояснил, что этот пластик такой же прочный, как пластик на основе нефти, а также он "нетоксичен, не воспламеняется и не выделяет углекислый газ".

Согласно прогнозам Программы ООН по окружающей среде, к 2040 году загрязнение пластиком утроится. Из-за в мировой океан ежегодно будет попадать 23–37 млн тонн отходов.

Ранее ученые создали материал для очистки сточных вод и атмосферы светом.

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Аксинья Титова
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