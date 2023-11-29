Житель Усть-Каменогорска обматерил медиков и попал под суд

В одном из медицинских учреждений Усть-Каменогорска местный житель матерился и приставал к сотрудникам. Мужчину привлекли к суду по административной статье, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в "Амбулаторном центре" города. Мужчина ругался нецензурными словами, приставал к медикам и вел себя непристойно, передает YK-news.

Административное правонарушение рассмотрели в суде по части 2 статьи 80-1 "Воспрепятствование законной деятельности медицинских и (или) фармацевтических работников" КоАП РК, сообщили в пресс-службе суда.

Согласно решению судьи, мужчину оштрафовали на 72 450 тенге.

Неделей ранее в полицию Петропавловска поступило сообщение о том, что в одном из учебных заведений города дебоширит студент. Данный факт зарегистрирован в книге учета информации УП города.