На автомобили на газе нужно будет установить специальный знак
В частности, предусматривается, что владельцы автомобилей с газобаллонным оборудованием обязаны устанавливать специальный знак.
Фото: пресс-служба "КазСтандарта"
Специальный знак на автомобилях с газобаллонным оборудованием представляет собой равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета и с надписью восклицательного знака "GAS".
Причем этот знак должен быть установлен так, чтобы при въезде автомобиля в закрытые паркинги знак был легко видим и распознаваем.
Изменения вводятся в действие с 1 января 2024 года.
Новый стандарт обязателен для автомобилистов и предусматривает возможность эффективного контроля в части запрета парковки газовых автомобилей в закрытых парковочных зонах, что способствует общей безопасности граждан.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запретили автомобилям с газовым оборудованием заезжать в подземные паркинги. Этот запрет предусмотрен правилами пожарной безопасности.