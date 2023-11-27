На автомобили на газе нужно будет установить специальный знак

Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК от 24 ноября 2023 года внесены дополнения в национальный стандарт СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения»", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается, что владельцы автомобилей с газобаллонным оборудованием обязаны устанавливать специальный знак.

Фото: пресс-служба "КазСтандарта"

Специальный знак на автомобилях с газобаллонным оборудованием представляет собой равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета и с надписью восклицательного знака "GAS".



Причем этот знак должен быть установлен так, чтобы при въезде автомобиля в закрытые паркинги знак был легко видим и распознаваем.

Изменения вводятся в действие с 1 января 2024 года.

Новый стандарт обязателен для автомобилистов и предусматривает возможность эффективного контроля в части запрета парковки газовых автомобилей в закрытых парковочных зонах, что способствует общей безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запретили автомобилям с газовым оборудованием заезжать в подземные паркинги. Этот запрет предусмотрен правилами пожарной безопасности.



