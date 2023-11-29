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Гибрид лисы и собаки живет в Усть-Каменогорске

Гибрид лисы и собаки живет в Усть-Каменогорске Фото: скриншот видео
В Усть-Каменогорске семья держит дома уникального питомца – гибрид лисы и собаки, сообщает Zakon.kz.

По информации YK-news.kz, лисособа зовут Лис. Специалисты заинтересовались уникальным животным.

"Первый хозяин Лиса – охотник из села Тройницкое. Он привел домой лису, которая вскоре принесла потомство. Одного лисенка-девочку вырастили в вольере с песиком. Охотник не планировал их скрещивать – так вышло, что у лисицы и собаки получилась семья, родились щенки", – рассказала биолог Ирина Логинова.

По ее словам, такие случаи скрещивания этих животных описаны лишь в литературе. 


Лиса сельчанин отдал родственникам из Усть-Каменогорска, судьба остальных щенков неизвестна.

По словам Ирины, Лис не только внешне похож на лису, у него и повадки этого дикого животного: он прекрасно ловит мышей. Он не лает, а издает звуки, напоминающие скуление. Лисособ обожает играть с детьми, ездить с хозяевами за грибами.

"Лисособ сочетает в себе преданность собаки и хитрость лисы. Это актуально для выведения новых пород. Также этот гибрид очень умный, и такие животные, если их научиться разводить, могут оказать хорошую помощь спецслужбам", – считает биолог.

В планах у биологов провести исследования и доказать, что это настоящий лисособ.

Ранее уникальное открытие сделали археологи в Абайской области. В горах Кокентау, в 80 км от Семея, во время раскопок поселения ученые обнаружили полный скелет человека, возраст которого превышает 7,5 тыс. лет. 

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Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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