Уникальное открытие сделали археологи в Абайской области

В горах Кокентау, в 80 км от Семея, во время раскопок поселения археологи впервые в Казахстане обнаружили полный скелет человека, возраст которого превышает 7,5 тыс. лет. На сегодняшний день это самый древний человек, обнаруженный на территории Казахстана.

На границе двух миров

Как рассказала корреспонденту Zakon.kz руководитель проекта по раскопкам поселения в Кокентау автор-корреспондент, ассоцированный профессор Назарбаев Университет Паула Н. Доумани Дюпюй, перед археологами давно стояла задача – изучить культуру древних людей, проживавших на пограничной территории между степью и горными системами, теми макромирами, на границе которых расположены небольшие горные хребты Казахского мелкосопочника. Горы Кокентау неподалеку от Семея оказались идеальным местом, чтобы выяснить этот вопрос: какой же из макромиров были ближе жителям невысоких возвышенностей?

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"В 2018 году по инициативе Назарбаев Университет была организована археологическая разведка в горы Кокентау, где было обнаружено огромное количество археологических памятников самых разных эпох. Уже тогда было видно, что люди здесь жили и вели активную хозяйственную деятельность на протяжении нескольких эпох, что и подтвердилось в ходе многолетних раскопок», - отметила Паула Н. Доумани Дюпюй.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Действительно, Кокентау – совершенно уникальное место, где в шаговой доступности друг от друга можно встретить памятники эпохи каменного века с современной казахской зимовкой, поселение и могильники эпохи бронзы и памятниками этнографического периода. Изучение этого края позволит раскрыть множество тайн прошлого в истории Казахстана.

Но то, что именно здесь археологи обнаружат древней шее захоронение человека на территории республики, не ожидали даже сами члены экспедиции.

Фото: предоставлено Паулой Н. Доумани Дюпюй

А был ли мальчик?

В 2019 году был заложен раскоп, и все эти сезоны продолжались раскопки поселения, которое первоначально отнесли к эпохе бронзы. По чем глубже копали археологи, тем яснее становилось, что люди на этом месте проживали еще с эпохи каменного века.

Фото: предоставлено Паулой Н. Доумани Дюпюй

"Поблизости от раскопа находилось несколько любопытных углублений в почве, которые явно не были природными впадинами или низменностями, а появились в результате деятельности человека. Чтобы понять, что же скрывают эти любопытные впадины, было принято решение вскрыть одну из них и заложить шурф, площадка которого не превышала 3-4 метров", - рассказывает PhD докторант Вашингтонского Университета в Сент-Луисе Жулдыз Ташманбетова.

Фото: предоставлено Паулой Н. Доумани Дюпюй

И уже после первых сантиметров снятого почвенного покрова на поверхность стали выходить крупные кости животных. Их размер, а главное, сохранность, вызвали огромные сомнения в древности памятника. Более того, дальнейшие раскопки показали, что рядом с многочисленными костями домашних животных лежали в земле кусочки железной посуды, возможно, казана. Проведенные лабораторные исследования позже показали, что возраст костей животных не превышал 200 лет.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Иными словами, хозяйственная яма, а иначе назвать этот погреб археологи на тот момент не могли, появилась примерно в конце XVIII-начале XIX веков, в так называемый этнографический период.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Докопав до дна хозяйственной ямы, археологи обнаружили, что основание было аккуратно выложено камнями со следами ручной обработки. Это было необычно.

"Возникли жаркие споры: копать ли нам ниже или не терять время на хозяйственную яму и продолжать работы по основному раскопу. Однако любопытство победило, и было принято решение продолжить работы по разработке шурфа", - отметил старший научный сотрудник Института археологии имени А.Х.Маргулана Галымжан Киясбек.

Фото: предоставлено Паулой Н. Доумани Дюпюй

Как оказалось, под каменной кладкой на глубине всего лишь 63 см от поверхности земли находилось захоронение человека. Сначала на поверхность вышла бедренная кость, а уж потом появился и череп. Причем положение головы человека было подозрительно неправильным с точки зрения анатомии человека. По словам археологов, голова лежала практически позади костяка, как будто ее во время захоронения положили прямо на тело усопшего.

"Конечно, первое, что мы предположили, что человека обезглавили, а потом положили на него его же голову. Но уже при проведении лабораторных исследований нас ждал новый сюрприз: скелет принадлежал одному человеку, а вот голова – совершенно другому", - пояснила Паула Н. Доумани Дюпюй.

Фото: предоставлено Паулой Н. Доумани Дюпюй

Результаты лабораторных исследований показали, что скелет принадлежал молодому мужчине в возрасте от 20 до 25 лет, а вот голова и вовсе юноше не старше 12-13 лет. Это определили по состоянию зубов, которые не имели следы большой изношенности, как это бывает у подростков.

В позе эмбриона

Еще одним любопытным фактом оказалась поза, в которой пролежал в земле покойный. Судя по положению костей, человека похоронили в сильно скрюченном состоянии, и такого положения можно добиться, только крепко связав его в позе эмбриона.

Фото: предоставлено Паулой Н. Доумани Дюпюй

Учитывая, что никаких сопроводительных находок в могиле погребенного археологи так и не обнаружили, все надежды на датировку могильника были на кости. Уже в Астане, в лаборатории Назарбаев Университета был сделан забор образцов тканей костей скелета и черепа, которые были отправлены в одну из американских лабораторий для определения абсолютного возраста обнаруженных костей.

"Когда нам сообщили абсолютный возраст скелета человека, нашей радости не было предела. Оказалось, что мы обнаружили останки самого древнего человека на территории Казахстана на сегодняшний день. Так, скелет человека относился к 5471–5222 лет до н.э., то есть к эпохе раннего неолита – нового каменного века. Другими словами, человек пролежал в земле около 7,5 тыс. лет", - отметила Жулдыз Ташманбетова.

Что же касается позы, в которой лежал скелет человека, то, изучив данные коллег, работающих на территории Байкальского край и Монголии, казахстанские археологи обнаружили некоторое сходство ритуала захоронения людей в эпоху раннего неолита. Так, на Байкале и в Монголии, где найдено и изучено достаточно много могильников этого периода, встречались захоронения в очень скрюченном состоянии, в том числе и такие, где голова и скелет принадлежали разным людям.

Фото: предоставлено Паулой Н. Доумани Дюпюй

"Все это дает богатую пищу для размышлений. Археологи всего мира задаются вопросом об этапах расселения людей в древности. И находки похожих ритуалов захоронений, идентичные технологии обработки камня, изготовления керамики, говорят о том, что племена, расселявшиеся на огромной территории, по крайне мере, знали друг друга, вели культурный и хозяйственный обмен", - считает Паула Н. Доумани Дюпюй.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Археологам еще предстоит дождаться дальнейших результатов анализов по захоронению, которые помогут определить детали, связанные с его внешним видом и родословной.

Поселений много, могильников нет

Именно так можно определить эпоху каменного века на территории Казахстана. Начиная с ХХ века, здесь работают десятки археологических отрядов, которые изучили множество стоянок и мастерских эпохи каменного века. Но вот до недавнего времени человеческих останков, принадлежащих именно этой эпохе, обнаружить не удавалось.





Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Трудно переоценить важность открытия, сделанного в Кокентау. Теперь у ученых есть пища для размышлений об особенностях ритуальных представлений древних людей, возможно, даже об их первичных представлениях о загробной жизни.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Как отметила Жулдыз Ташмамбетова, уже сам факт того, что человека похоронили, и похоронили в особой позе и при особых обстоятельствах (положили голову другого человека), говорит о том, что у людей эпохи раннего неолита уже были представления о том, что после смерти тоже есть какая-то жизнь, и необходимо позаботиться о теле усопшего, чтобы в загробном мире ему было хорошо и комфортно.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Как по учебнику археологии

И все же, как бы ни было важно открытие, сделанное археологами, их основной работой были раскопки поселения, которое первоначально определили принадлежащей к эпохе бронзы.

Фото: предоставлено Паулой Н. Доумани Дюпюй

Однако и здесь ученых ждали приятные сюрпризы. В отличие от множества иных поселений, обнаруженных на территории Казахстана, поселение, названное Кокен, представляло собой удивительное место. Здесь проживали люди с активной хозяйственной деятельностью на протяжении минимум 7,5 тысяч лет.

Более того, каждую эпоху отделял собственный культурный слой, который четко прослеживался при раскопе.

"Это дает возможность точно определить датировку всех находок, которые мы во множестве обнаружили во время раскопок каждого культурного слоя", - пояснил Галымжан Киясбек.

Скотоводы и металлурги

Фото: предоставлено Паулой Н. Доумани Дюпюй

По словам Паулы Н. Доумани Дюпюй, в поселении Кокен выделяются две интенсивные фазы застройки. Более поздний культурный слой относится к эпохе поздней бронзы. Огромное количество находок костей животных, а их было собрано порядка 100 тыс. фрагментов, орудий труда, предметов быта, украшений и ритуальных предметов, говорят о том, что люди, здесь проживавшие в досакский период, уже активно занимались скотоводством, разводя в больших количество лошадей и овец, и в более мелких масштабах - коз и коров.

"Нам еще предстоят лабораторные исследования костей животных. Точные данные помогут достаточно точно определить, к какому же виду скотоводства относилась хозяйственная деятельность племен эпохи поздней бронзы. Анализ нам покажет, какой травой питались животные, на какой высоте они находились, все это дает возможность определить их ареал обитания. Пока же мы предварительно говорим о том, что люди данной эпохи занимались пастушеским, или отгонным скотоводством", - пояснила археозоолог Жулдыз Ташманбетова.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

К этой же эпохе относится и множество ритуальных памятников, окружающих поселение. Так, во время многолетних раскопок ученые обнаружили могильник эпохи поздней бронзы с богатым сопроводительным инвентарем. Кстати, костяки погребенных все также располагались на боку и в скрюченном состоянии, однако в могилу стали укладывать керамическую посуду, а на теле обнаружили женские украшения - удивительно тонкую работу ювелира – серьги и браслет, выполненные из бронзы. Но не в сакском зверином стиле, что говорит о том, что представительница этого племени жила в более раннюю эпоху.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Кстати, к эпохе бронзы относятся и наскальные рисунки, выполненные охрой в более раннюю эпоху и высеченные при помощи специальных приспособлений в более позднее время. Их изучение тоже дает материал для размышлений о религиозных представлениях людей того периода. Например, образ "солярного человека", который оставил неизвестный художник в одном из гротов Кокентау, некоторые археологи интерпретируют как образ женщины-птицы или женщины-дома.

Фото: предоставлено Паулой Н. Доумани Дюпюй

Однако не только скотоводством занимались древние жители Кокентау. При раскопках культурного слоя позднего бронзового века археологи раскрыли два огромных пятна сожженной земли.

"По все видимости, костры здесь горели беспрерывно в течение многих лет или даже десятилетий – так сильно прогорели земля и камни в этом месте. Ясно одно – это не домашний очаг. Есть предположение, что эти очаги использовались для плавки металла древними металлургами", - высказал точку зрения группы археологов, работавших в Кокентау, Галымжан Киясбек.

Фото: предоставлено Паулой Н. Доумани Дюпюй

Что касается более раннего этапа активного заселения поселения Кокен, то его датируют эпохой ранней бронзы. Здесь находки говорят о том, что местные жители уже тогда активно разводили домашний скот. В основном тех же пород, что и их потомки, жившие в эпоху поздней бронзы.

Самый нижний культурный слой датируется новым каменным веком. Скорее всего, это место использовалось людьми не для постоянного проживания, а в качестве каменоломни и мастерской по первичной обработке кремня и других скальных пород для изготовления каменных орудий труда.

Фото: предоставлено Паулой Н. Доумани Дюпюй

Фото: предоставлено Паулой Н. Доумани Дюпюй

"Об этом говорят находки, обнаруженные в этом культурном слое: каменные орудия грубой, первичной обработки. Возможно, добытые и таким образом обработанные камни позже доставлялись в другое место для их более детальной обработки, пригодной для дальнейшего использования", - сделали предположение ученые.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Открытия, сделанные археологами в горах Кокентау, трудно переоценить. Один факт открытия самого древнего захоронения человека в Казахстане – уже сама по себе сенсация.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Не стоит умалять и значения раскопок самого поселения, которые дадут огромный материал для изучения жизни и быта людей, проживающих на границах между двумя макромирами - Великой Степью и Горными вершинами. Как заявляют члены археологической экспедиции, дальнейшие археологические работы в Кокентау имеют огромный потенциал для науки.