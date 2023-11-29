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Новые ФАПы и медпункты появятся в селах Туркестанской области

Новые ФАПы и медпункты появятся в селах Туркестанской области Фото: primeminister.kz
На брифинге в СЦК 29 ноября аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды рассказал о строительстве новых поликлиник, ФАПов и медпунктов в регионе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам акима, сейчас в области функционируют 46 медицинских организаций. Населению оказывают услуги 5517 врачей и 19 164 медработника из числа среднего персонала.

"В рамках национального проекта "Модернизация здравоохранения на селе" в селах планируется построить 49 новых объектов". Дархан Сатыбалды

Аким напомнил, что в рамках поручения главы государства большое внимание уделяют обеспечению медицинским оборудованием служб родовспоможения и реанимации. 

"Уровень охвата медоборудованием составляет 84,21%, годовой план полностью выполнен. В результате в прошлом году снизилась основная заболеваемость. Акцент делается на улучшении медицинской инфраструктуры. В прошлом году велось строительство 31 объекта, введено в эксплуатацию 16 объектов: одна поликлиника, одна станция скорой помощи, три ФАПа и 11 медпунктов". Дархан Сатыбалды

Дополнительно в этом году сдали 14 объектов: четыре врачебных амбулатории и 10 ФАПов. В области планируют построить шесть медицинских объектов на 185 млрд тенге. 

"В городе Туркестане планируется строительство многопрофильной больницы на 570 мест, областной детской больницы, центров материнства и детства и реабилитации, а также перинатального центра в Ордабасинском районе".  Дархан Сатыбалды

Вдобавок по поручению президента страны построят современный медицинский комплекс с перинатальным центром в городе Сарыагаше. На сегодня для строительства объекта уже выделили земельный участок в 10,5 га и разрабатывают проектно-сметную документацию.

Также в Туркестанской области реализуют национальный проект по строительству комфортных школ. В рамках этого проекта в Шымкенте ведут строительство 12 учебных заведений.

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Оксана Скибан
Дархан Сатыбалды Казахстан Туркестанская область
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