Общество

О новом виде мошенничества предупредили казахстанцев: под угрозой дети

школьник с телефоном, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 10:51 Фото: pexels
19 сентября 2025 года к казахстанцам обратились в связи с новой угрозой от мошенников, нацелившихся на школьников, сообщает Zakon.kz.

Так, в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения сообщили, что с начала нового учебного года зафиксированы инциденты, когда злоумышленники звонили детям, представляясь учителями.

"Под предлогом "перевыпуска электронного дневника" они просят продиктовать коды из SМS. Дети, считая, что помогают родителям или школе, на самом деле предоставляют мошенникам доступ к сервисам "Госуслуги", онлайн-банкингу или банковским счетам родственников. Помните: коды из SМS – это личная информация, которую нельзя сообщать никому, кроме родителей", – предупредили в комитете.

Что важно обсудить с ребенком:

  • ни при каких обстоятельствах не сообщать коды из SМS, даже если звонящий представляется учителем или сотрудником школы;
  • в случае сомнений сразу звонить родителям и уточнять информацию;
  • не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать незнакомые приложения.

Что могут сделать родители:

  • объяснить ребенку, что настоящие учителя и сотрудники школы никогда не будут просить сообщить коды из SМS или данные банковских карт;
  • установить родительский контроль на телефоне и следить за звонками с неизвестных номеров;
  • сохранять доверительный контакт с ребенком, чтобы он не боялся сообщить о подобных случаях.

При выявлении подозрительной активности вы можете обратиться в правоохранительные органы или сообщить в контакт-центр 111.

17 сентября Генеральная прокуратура предупредила казахстанских автолюбителей о массовой рассылке фальшивых постановлений о нарушении Правил дорожного движения.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
