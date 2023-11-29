В Казахстане решили снизить количество школ по нацпроекту "Комфортная школа"

Постановлением правительства РК от 31 октября 2023 года внесены изменения и дополнения в пилотный национальный проект в области образования "Комфортная школа", сообщает Zakon.kz.

В частности, в проекте изменена главная задача, предусматривающая ввод в эксплуатацию до 2026 года не менее 740 тысяч (при двусменном обучении) новых ученических мест в городах и сельских населенных пунктах для покрытия текущего и прогнозируемого дефицита ученических мест.

Ранее планировалось построить 800 таких школ.

Соответственно снижены и затраты из республиканского бюджета и Национального фонда на строительство и открытие новых школ с комфортными условиями.

Так, общий объем финансирования составит 2 385 833 740 тысяч тенге (ранее планировалось выделить 2 606 596 055 тыс тенге), в том числе:

в 2023 году – 499 999 715 тысяч тенге (сумма осталась прежней);

в 2024 году – 976 394 636 тысяч тенге (ранее планировалось 1 038 388 534 тыс. тенге);

в 2025 году – 909 439 389 тысяч тенге (ранее планировалось 1 068 207 806 тыс. тенге).

Предусмотренный объем финансирования направляется на:

строительство и открытие новых комфортных школ (ввод новых ученических мест и технологическое оснащение) – 2 139 146 855 тысяч тенге;

содержание вновь вводимых школ – 246 686 885 тысяч тенге.

Ориентировочная стоимость затрат на разработку проектно–сметной документации, строительство и технологическое оснащение одного ученического места в ценах 2022 года в зависимости от проектной мощности объекта организации среднего образования составляет:

на 300 обучающихся – 8392 тыс. тенге;

на 600 обучающихся – 6817 тыс. тенге;

на 900 обучающихся – 5392 тыс. тенге;

на 1200 обучающихся – 4886 тыс. тенге;

на 1500 обучающихся – 4271 тыс. тенге;

на 2000 обучающихся – 4258 тыс. тенге;

на 2500 обучающихся – 3692 тыс. тенге.

Предусматривается, что школы имеют отдельные блоки для начальных классов, для основной и средней школы с размещением столовой с отдельными зонами, спортивных залов (в отдельных блоках для класса предшкольной подготовки и 1–4 классов, для 5–11 классов, количество спортивных залов рассчитывается согласно требованиям государственных общеобязательных стандартов образования).

Планируется также установление индивидуальных шкафчиков, мобильных парт–трансформеров на каждого обучающегося. На каждом этаже предусматривается "питьевой фонтанчик".

Также говорится, что школы оснащаются современной мебелью и оборудованием. Для каждого учебного кабинета определяется минимальный набор технических средств обучения (персональный компьютер с доступом в Интернет в комплекте с микрофонно–телефонной гарнитурой и web–камерой, интерактивная панель, МФУ).

На территории школ предполагается размещение зеленых насаждений, площадки для тихого отдыха с теневыми навесами и малыми архитектурными формами, уличного коворкинга, многофункциональной площадки с тартановым покрытием (волейбольная, баскетбольная, футбольная с возможностью трансформации в хоккейный корт в зимнее время (для школ на территории области Абай, Акмолинской, Актюбинской, Западно–Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо–Казахстанской, Восточно–Казахстанской областей, города Астаны), теннисный корт, беговая дорожка, дорожка для бега по пересеченной местности), в том числе зоны для подвижных игр, расположенных рядом с блоком начальных классов.

Что в итоге

Как ожидается, реализация нацпроекта позволит устранить дефицит ученических мест, трехсменное обучение и аварийность в школах, будет создано не менее 740 000 новых ученических мест (в две смены) в срок до 2026 года.

Кроме того, ожидается:



повышение качества образовательных услуг, в том числе путем устранения дисбаланса (между регионами, между селом и городом) в доступе участников образовательного процесса к оборудованию, лабораториям, Интернету, а также создание комфортных условий;

инвестиции в основной капитал по отрасли среднего образования в 2025 году – 109 % (% реального роста к уровню 2021 года);

создание к 2026 году за счет строительства объектов среднего образования не менее:

- 53,5 тыс. временных рабочих мест;

- 41,7 тыс. постоянных рабочих мест.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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