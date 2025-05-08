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Право

В нацпроект "Комфортная школа" внесены изменения

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 14:45 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 30 апреля 2025 года внесены изменения в пилотный национальный проект в области образования "Комфортная школа, сообщает Zakon.kz.

В частности, скоррективан План действий по реализации национального проекта.

Так, планируется ввод не менее 460400 новых ученических мест (при двухсменном обучении), соответствующих требованиям национального проекта:

  • в 2024 году – 257 000 новых ученических мест (при двухсменном обучении). В старой редакции постановления планировалось ввести 260 600 новых ученических мест;
  • в 2025 году – 203 400 новых ученических мест (при двухсменном обучении), ранее планировалось ввести 199 800 мест.

При этом доля аварийных школ с проектной мощностью более 300 мест составит: в 2023 году – 0,2%, в 2024 году – 0,2%, в 2025 году – 0,1%.

Начало строительства/выкуп 460 400 новых ученических мест (при двухсменном обучении), соответствующих требованиям национального проекта:

  • в 2024 году – 454 000 новых ученических мест (при двухсменном обучении);
  • в 2025 году – 6400 новых ученических мест (при двухсменном обучении).

Доля вводимых школ, соответствующих требованиям комфортной школы, от общего количества вводимых школ составит 100 %, в том числе:

  • в 2024 году – 50,6%, из них: в городе – 30,3 %, на селе – 20,3 %;
  • в 2025 году – 100%, из них: в городе – 60,9 %, на селе – 39,1 %. 

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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