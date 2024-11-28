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Аким Туркестанской области о насилии над детьми: Это происходит во всех регионах

Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 16:50 Фото: freepik
Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на брифинге в СЦК ответил на заявление о том, что его регион лидирует по числу преступлений против детей, сообщает Zakon.kz.

Он опроверг информацию о том, что Туркестанская область лидирует по количеству насилия в отношении детей.

"По статистике мы не на 1 месте, мы на 7 месте, вроде бы. Но из-за большого числа людей, проживающих в регионе, возможно, и число преступлений таких больше. Я не поддерживаю и считаю, что этого не должно быть. Но мы живем в обществе и как в любом обществе бывает разное, разные семьи бывают, разные ситуации. Я выезжаю в регионы. Вот недавно в одном из районов выяснился факт, что 14-ти летняя девочка забеременела и ее ребенка отдали в детский дом в Шымкенте. И мы привлекли к ответственности всех, кто привел к такому", – заявил он.

Он считает, что такие происшествия происходят во всех регионах.

"Что это только у нас – на 100% с вами не согласен. Это неправда. Неправильно давать такую оценку жителям Туркестанской области. Это происходит везде, даже в самых развитых странах и поэтому очернять жителей Туркестанской области считаю неправильным", – добавил глава Туркестанской области.

28 апреля 2023 года в Кентау мужчина избил и пытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Она играла на детской площадке.

20 января 2024 года мать одного из учащихся лицея-интерната Кентау обратилась к представителю Уполномоченного по правам человека по Туркестанской области с жалобой. По ее словам, над ее ребенком, а также другими учениками, издевается помощник воспитателя учебного заведения.

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