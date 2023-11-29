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В Астане метель, в Алматы по-прежнему без снега: какой будет погода в мегаполисах в ближайшие три дня

какой будет погода в мегаполисах в ближайшие три дня Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 30 ноября – 2 декабря, сообщает Zakon.kz.

Астана

30 ноября – переменная облачность, временами небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем около 0 градусов.

1 декабря – переменная облачность, временами снег, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5°, днем 1-3°.

2 декабря – переменная облачность, временами снег, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-6°, днем 0-2°.

Алматы

30 ноября – увеличение облачности, утром и днем – дождь, туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5+7°.

1 декабря – переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +6+8°.

2 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +7+9°.

Шымкент

30 ноября – переменная облачность, ночью и утром – осадки, временами сильные (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°, днем +7+9°.

1 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +10+12°.

2 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +10+12°.

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