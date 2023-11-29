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В зоопарке Алматы рассказали историю покалеченного ягуара

ягуар зоопарк Алматы Фото: pixabay
Сегодня, 29 ноября 2023 года, отмечают Международный день ягуара. В зоопарке Алматы решили рассказать историю ягуара по кличке Диана, сообщает Zakon.kz.

В сообщении отмечено, что ей 16 лет.

"Родилась она в 2007 году в нашем зоопарке, и в тот год произошел грустный случай, который изменил судьбу Дианы. Ее отец по неизвестным причинам травмировал лапу и откусил хвост своему ребенку. К счастью, ветеринары смогли спасти оставшуюся часть лапы Дианы".Пресс-служба зоопарка Алматы

Также сказано, что ягуар постоянно находится под контролем ветеринарных врачей.

На сегодняшний день Диана активная, очень общительная кошка и является старожилом зоопарка.

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Неделей ранее были опубликованы фотографии черного ягуара по имени Васёк.

Также в зоопарке Алматы подытожили, так как ягуары – жители теплых стран Южной Америки, то зимой они живут в павильоне "Хищные млекопитающие".

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