Как и где казахстанцы могут получить справку о наличии или отсутствии недвижимости
Фото: gov4c.kz
В АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 28 июля 2025 года, рассказали казахстанцам, как и где они могут получить справку Ф-6, сообщает Zakon.kz.
Уточняется, что справка по форме 6 подтверждает наличие или отсутствие недвижимости на имя заявителя.
"Эти сведения необходимы для различных юридических и административных процедур, таких как сделки с недвижимостью, получение кредитов и многое другое. Эту услугу можно получить на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile".АО "НИТ"
Для получения справки на портале eGov.kz:
- авторизуйтесь на портале и перейдите в раздел "Недвижимость" – "Покупка, продажа, аренда";
- выберите "Справка Ф-6 (о наличии недвижимости)";
- в пункте "Получить услугу" выберите, для кого вы получаете справку;
- заполните необходимые поля;
- подпишите заявку одним из доступных методов подписания;
- ознакомьтесь с результатом в личном кабинете.
Также услугу можно получить в приложении eGov Mobile в разделе "Услуги" – "Недвижимость и ЖКХ".
22 июля 2025 года отчисленным студентам военных учебных заведений Казахстана сообщили хорошую новость. В АО "НИТ" отметили, что в eGov Mobile запущена услуга восстановления в военные учебные заведения.
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