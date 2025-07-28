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Общество

Как и где казахстанцы могут получить справку о наличии или отсутствии недвижимости

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 18:14 Фото: gov4c.kz
В АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 28 июля 2025 года, рассказали казахстанцам, как и где они могут получить справку Ф-6, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что справка по форме 6 подтверждает наличие или отсутствие недвижимости на имя заявителя.

"Эти сведения необходимы для различных юридических и административных процедур, таких как сделки с недвижимостью, получение кредитов и многое другое. Эту услугу можно получить на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile".АО "НИТ"

Для получения справки на портале eGov.kz:

  • авторизуйтесь на портале и перейдите в раздел "Недвижимость" – "Покупка, продажа, аренда";
  • выберите "Справка Ф-6 (о наличии недвижимости)";
  • в пункте "Получить услугу" выберите, для кого вы получаете справку;
  • заполните необходимые поля;
  • подпишите заявку одним из доступных методов подписания;
  • ознакомьтесь с результатом в личном кабинете.

Также услугу можно получить в приложении eGov Mobile в разделе "Услуги" – "Недвижимость и ЖКХ".

22 июля 2025 года отчисленным студентам военных учебных заведений Казахстана сообщили хорошую новость. В АО "НИТ" отметили, что в eGov Mobile запущена услуга восстановления в военные учебные заведения.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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