Как и где казахстанцы могут получить справку о наличии или отсутствии недвижимости

Фото: gov4c.kz

В АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 28 июля 2025 года, рассказали казахстанцам, как и где они могут получить справку Ф-6, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что справка по форме 6 подтверждает наличие или отсутствие недвижимости на имя заявителя. "Эти сведения необходимы для различных юридических и административных процедур, таких как сделки с недвижимостью, получение кредитов и многое другое. Эту услугу можно получить на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile". АО "НИТ" Для получения справки на портале eGov.kz: авторизуйтесь на портале и перейдите в раздел "Недвижимость" – "Покупка, продажа, аренда";

выберите "Справка Ф-6 (о наличии недвижимости)";

в пункте "Получить услугу" выберите, для кого вы получаете справку;

заполните необходимые поля;

подпишите заявку одним из доступных методов подписания;

ознакомьтесь с результатом в личном кабинете. Также услугу можно получить в приложении eGov Mobile в разделе "Услуги" – "Недвижимость и ЖКХ". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Egov.kz (@egov.kz) 22 июля 2025 года отчисленным студентам военных учебных заведений Казахстана сообщили хорошую новость. В АО "НИТ" отметили, что в eGov Mobile запущена услуга восстановления в военные учебные заведения.

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