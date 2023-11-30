Минэкологии обратилось к казахстанцам с просьбой

30 ноября 2023 года Министерство экологии Казахстана опубликовало обращение к гражданам страны из-за птиц на замерзающих водоемах, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, ежегодно Комитет лесного хозяйства и животного мира сталкивается с такой ситуацией, когда в населенных пунктах встречаются некоторые птицы, которые по каким-то причинам остаются на замерзающих водоемах.

"Попытаемся разъяснить, отчего это происходит. Для долгого перелета требуется много сил и энергии. Но бывает так, что птицы поздно выводят свое потомство и к моменту миграции на юг не набирают нужную массу, также крылья таких птенцов не успевают окрепнуть, что требует дополнительного времени. Поэтому они ищут пищу в своей естественной среде обитания (водоемах)". Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

О таких случаях в Комитет часто сообщают неравнодушные граждане.

"Наши инспектора незамедлительно выезжают на место обнаружения птиц для оказания возможной помощи. Пользуясь случаем, хотим напомнить, что при обнаружении таких фактов вы можете позвонить пресс-секретарю Комитета лесного хозяйства и животного мира по телефону 8-707-472-52-96. Через нас информация дойдет до территориальных инспекторов, и будут приниматься соответствующие меры". Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

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