МЧС обратилось к казахстанцам в преддверии Нового года

Фото: gov.kz

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК сегодня, 28 декабря 2023 года, выступило с обращением к гражданам страны в преддверии Нового года, сообщает Zakon.kz.

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