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Законодательство РК

МЧС обратилось к казахстанцам в преддверии Нового года

МЧС обратился к казахстанцам в преддверии Нового года Фото: gov.kz
Министерство по чрезвычайным ситуациям РК сегодня, 28 декабря 2023 года, выступило с обращением к гражданам страны в преддверии Нового года, сообщает Zakon.kz.

МЧС призывает казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности во время новогодних мероприятий.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий", – говорится в сообщении.

Как отмечается, руководителям организаций при проведении массовых торжеств нужно учитывать:

  • допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше второго этажа;
  • елки следует устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка, не затрудняли выход из помещения;
  • иллюминацию следует выполнять с соблюдением технических норм устройства электроустановок. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) следует ее немедленно обесточить;
  • при проведении мероприятий необходимо организовать дежурства на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц за пожарную безопасность. Помещения, где проводятся мероприятия, обеспечиваются первичными средствами пожаротушения.

Категорически не допускается:

  • устраивать в помещении фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
  • уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;
  • полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
  • заполнять помещения людьми сверх установленной нормы.

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