МЧС обратилось к казахстанцам в преддверии Нового года
Фото: gov.kz
Министерство по чрезвычайным ситуациям РК сегодня, 28 декабря 2023 года, выступило с обращением к гражданам страны в преддверии Нового года, сообщает Zakon.kz.
МЧС призывает казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности во время новогодних мероприятий.
"Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий", – говорится в сообщении.
Как отмечается, руководителям организаций при проведении массовых торжеств нужно учитывать:
- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше второго этажа;
- елки следует устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка, не затрудняли выход из помещения;
- иллюминацию следует выполнять с соблюдением технических норм устройства электроустановок. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) следует ее немедленно обесточить;
- при проведении мероприятий необходимо организовать дежурства на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц за пожарную безопасность. Помещения, где проводятся мероприятия, обеспечиваются первичными средствами пожаротушения.
Категорически не допускается:
- устраивать в помещении фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- заполнять помещения людьми сверх установленной нормы.
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