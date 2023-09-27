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Генпрокуратура: Меру пресечения для Самата Абиша менять не будут

Генпрокуратура: Меру пресечения для Самата Абиша не будет менять Фото: КНБ РК
Заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса рассказал, что меру пресечения – подписку о невыезде – Самату Абишу менять не собираются, сообщает Zakon.kz.

Оглашать полную информацию о деле в отношении Самата Абиша он отказался, сославшись на тайну следствия. Известно, что он проходит только по одной статье – превышение власти и должностных полномочий во время "январских событий".

"Самат Абиш находится под подпиской о невыезде, он в РК, в Алматы или Астане, точно не знаю. Это, наверное, следственные органы определяют, исходя из своих каких-то характеристик, следственных действий. Они, наверное, уверены, что он не сбежит. Наверное, он свои обязательства, которые имеет по закону перед органами расследования, не нарушает. Поэтому вопрос о том, чтобы ему вменить другую меру пресечения, пока не стоит".Асет Чиндалиев

19 сентября стало известно, что против экс-заместителя главы КНБ Самата Абиша возбудили уголовное дело. 5 января 2023 года Генеральная прокуратура сообщала, что Самат Абиш проходит в деле о январских событиях как свидетель.

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