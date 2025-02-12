От дождя до снега: казахстанские синоптики дали прогноз погоды на четверг

Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев 13 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Эксперты предупреждают, что ложбина циклона и связанные с ней фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды, на севере, востоке РК ожидается снег, на юге осадки (снег, дождь).

"Лишь на западе, северо-западе страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, туман, на севере, востоке, в центре – низовая метель, на юге, востоке, в центре – гололед", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на востоке Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, днем временами порывы 30 м/с и более.

Ранее сообщалось, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в период с 13 по 15 февраля.