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События

От дождя до снега: казахстанские синоптики дали прогноз погоды на четверг

прогноз погоды, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 18:12 Фото: pixabay
Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев 13 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Эксперты предупреждают, что ложбина циклона и связанные с ней фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды, на севере, востоке РК ожидается снег, на юге осадки (снег, дождь).

"Лишь на западе, северо-западе страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, туман, на севере, востоке, в центре – низовая метель, на юге, востоке, в центре – гололед", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на востоке Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, днем временами порывы 30 м/с и более.

Ранее сообщалось, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в период с 13 по 15 февраля.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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