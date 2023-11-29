Когда в Казахстан придет настоящая зима

29 ноября 2023 года в пресс-службе РГП "Казгидромет" Zakon.kz ответили на вопросы, интересующие многих казахстанцев. А именно: когда установится снежный покров в стране, почему осень теплая и когда такое наблюдалось в истории.

Снежный покров

Согласно информации синоптиков, на больше части страны "установление снежного покрова прогнозируется в конце первой декады декабря". А вот на юго-западе, юге и юго-востоке республики – во второй половине месяца.

"В начале декабря осадки (дождь, снег) ожидаются на большей части Казахстана, прогнозируются туманы, гололедные явления, в северных регионах с порывистыми ветрами и низовыми метелями". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, к концу первой декады декабря на большей части страны ожидается морозная погода, за исключением южных регионов.

Прогнозируется снег, усиление ветра с метелью, столбики термометров в ночные часы понизятся до -10-20°С, днем до -3-10°С.

Теплая осень

Метеорологи поясняют, что нетипично теплая осень и поздняя зима на территории страны связаны с частыми выходами западных и южных циклонов, а также выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря.

"В связи с чем температурный фон на территории Казахстана был выше климатической нормы на 3-10°. За всю историю метеонаблюдений ноябрь текущего года стал одним из экстремально теплых, пик тепла наблюдался в период 17-18 ноября". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Примечательно, что последним теплым ноябрем был 2010 год, когда температура отклонилась от нормы на 2-7°.

Наблюдения в истории

По многолетним наблюдениям в Астане самая поздняя дата установления снежного покрова была зафиксирована 15 декабря 1967 года (56 лет назад) и 14 декабря 2008 года (15 лет назад).

"По историческим данным, раннее установление снежного покрова в столице – 10 октября, средняя дата – 10 ноября, а поздняя – 15 декабря. За последние три года – 2020, 2021, 2022 – устойчивый снежный покров фиксировался в конце первой, начале второй декады ноября, средняя высота составляла 8-13 см". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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