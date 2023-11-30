В Астане планируют запустить первую очередь газовой тепловой станции

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о том, какая работа была проделана "для запуска ТЭЦ-3, которая стала своего рода долгостроем", а также о том, что планируется запуск первой очереди газовой тепловой станции "Туран", сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал пост в Facebook. "На данной теплоэлектроцентрали запустили в работу все четыре котла. Это позволяет давать городу 440 Гкалл/час. Строительство первого этапа ТЭЦ-3 завершили в октябре. С того времени объект уже начал подавать тепло в город. ТЭЦ-3 отапливает теплом часть Левобережья и новые застраиваемые районы". Женис Касымбек Фото: пресс-служба акимата города Астаны По его словам, так новые мощности запустили на новых энергоисточниках. Фото: пресс-служба акимата города Астаны "Это, к примеру, на новой газовой тепловой станции "Юго-Восток". Данная газовая тепловая станция обеспечивает надежным теплоснабжением районы жилого комплекса "Багыстан", "Аллеи Мынжылдык", левобережную часть города. До конца текущего года будут продолжены пуско-наладочные работы с выводом станции на максимальную мощность 350 Гкал/час. Также в декабре планируем запустить 1-ю очередь газовой тепловой станции "Туран" мощностью 350 Гкал/час. Таким образом, мощность 3 объектов составляет 1140 Гкал/час". Женис Касымбек Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 января на совещании по развитию столицы поручил ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3 до конца 2023 года. Читайте также Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на декабрь Депутат указала на участившиеся случаи беременности у девочек-подростков в РК Спасатели обратились к жителям Астаны

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