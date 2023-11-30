В каких областях Казахстана на 1 декабря объявлено штормовое предупреждение

В 13 областях страны на 1 декабря объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на севере, востоке Улытауской области ожидается туман.



Ночью на большей части области в Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере области туман. В Уральске ночью и утром ожидаются гололед, туман.



На севере Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный на севере области порывы 18 м/с. В Караганде днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 18 м/с.



В Акмолинской области ожидаются метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается туман.



Ночью на большей части, днем на западе, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На востоке, юге области гололед, туман. Ветер западный, юго-западный ночью на большей части, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидается низовая метель.



На севере, востоке, юге Абайской области ожидается туман, гололед. Ветер южный, юго-западный в центре области порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере, западе, юге, днем на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается гололед, на западе, юге метель. Ветер юго-западный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Мангистауской области ожидается туман.



Ночью на западе, днем на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается гололед.



На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. В Таразе ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 3 декабря утром и днем порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

