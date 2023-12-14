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Мороз, туман и гололед: в каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение Фото: pixabay
В 8 областях страны на 15 декабря объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, на севере, в центре области 18-23, порывы 28 м/с. Ночью на юго-востоке области сохраняется очень сильный мороз -30-31. В Конаеве ожидается ветер северо-восточный временами порывы 18-23 м/с.

На западе, юге, востоке Мангистауской области ожидается на дорогах гололедица. Ночью на востоке области низовая метель. Ветер восточный ночью на северо-востоке, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается на дорогах гололедица.

На юге, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В горных районах области низовая метель. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ожидается ветер восточный, юго-восточный ночью порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с, в центре, на востоке области 23-28 м/с, ночью и утром временами 30 м/с и более. В Кызылорде сохраняется ветер восточный 15-20, порывы 23 м/с.

На юге, западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, ночью временами 30 м/с и более. В Таразе ожидается туман, 16-17 декабря гололед.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный на юге, в центре области 15-20, ночью в центре области порывы 25 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный ночью на западе, севере, в горных районах области 15-20 м/с, на горных перевалах области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более, днем в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью в Жетысуской области ожидается сильный мороз -24-29. В Талдыкоргане ночью ожидается сильный мороз -26-28.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Казахстане на праздничных выходных.

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