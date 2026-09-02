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Право

В Казахстане определили территории, где могут размещаться казино и игровые залы

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Постановлением правительства определены территории, на которых подлежат размещению казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы, а также перечень отдельных территорий для размещения казино и залов, игровых автоматов, в которые допускаются только иностранные граждане.

Территории, на которых подлежат размещению казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы:

  1. Побережье Капшагайского водохранилища в Алматинской области.
  2. Бурабайский район Акмолинской области.

Перечень отдельных территорий для размещения казино и залов игровых автоматов, в которые допускаются только иностранные граждане, лица без гражданства, работники игорного заведения и иные лица, находящиеся в игорном заведении в связи с выполнением трудовых обязанностей:

  • Талгарский и Уйгурский районы Алматинской области.
  • Побережье Каспийского моря в Мангистауской области.
  • Побережье озера Алаколь и Панфиловский район области Жетісу.
  • Район Марқакөл и Зайсанский район Восточно-Казахстанской области.
  • Район Бәйтерек Западно-Казахстанской области.
  • Побережье озера Алаколь в области Абай.

Постановление вводится в действие с 11 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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