В Казахстане определили территории, где могут размещаться казино и игровые залы
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Постановлением правительства определены территории, на которых подлежат размещению казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы, а также перечень отдельных территорий для размещения казино и залов, игровых автоматов, в которые допускаются только иностранные граждане.
Территории, на которых подлежат размещению казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы:
- Побережье Капшагайского водохранилища в Алматинской области.
- Бурабайский район Акмолинской области.
Перечень отдельных территорий для размещения казино и залов игровых автоматов, в которые допускаются только иностранные граждане, лица без гражданства, работники игорного заведения и иные лица, находящиеся в игорном заведении в связи с выполнением трудовых обязанностей:
- Талгарский и Уйгурский районы Алматинской области.
- Побережье Каспийского моря в Мангистауской области.
- Побережье озера Алаколь и Панфиловский район области Жетісу.
- Район Марқакөл и Зайсанский район Восточно-Казахстанской области.
- Район Бәйтерек Западно-Казахстанской области.
- Побережье озера Алаколь в области Абай.
Постановление вводится в действие с 11 сентября 2026 года.
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