В Казахстане определили территории, где могут размещаться казино и игровые залы

Постановлением правительства определены территории, на которых подлежат размещению казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы, а также перечень отдельных территорий для размещения казино и залов, игровых автоматов, в которые допускаются только иностранные граждане.

Территории, на которых подлежат размещению казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы:

Побережье Капшагайского водохранилища в Алматинской области. Бурабайский район Акмолинской области.

Перечень отдельных территорий для размещения казино и залов игровых автоматов, в которые допускаются только иностранные граждане, лица без гражданства, работники игорного заведения и иные лица, находящиеся в игорном заведении в связи с выполнением трудовых обязанностей:

Талгарский и Уйгурский районы Алматинской области.

Побережье Каспийского моря в Мангистауской области.

Побережье озера Алаколь и Панфиловский район области Жетісу.

Район Марқакөл и Зайсанский район Восточно-Казахстанской области.

Район Бәйтерек Западно-Казахстанской области.

Побережье озера Алаколь в области Абай.

Постановление вводится в действие с 11 сентября 2026 года.