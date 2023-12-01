Сдавали жилье в недостроенном здании: незаконную постройку снесут в Алматы

Суд в Алматы постановил снести недостроенное нежилое здание, которое начали возводить незаконно и в котором уже стали предоставлять "квартиры" арендаторам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 1 декабря, нежилое здание, где вопреки нормам закона начали предоставлять "квартиры" арендаторам, пойдет под снос. Этот объект строят без разрешения, и жить в нем нельзя, подчеркнули в комитете.

Ранее в соцсетях появилось видео, автор которого рассказал, что в недостроенном здании начали сдавать в аренду "квартиры", хотя работы еще не завершены, а сама постройка не предназначена для жилья. Один из "арендаторов" подтвердил автору видео, что действительно снял помещение в недостроенном здании за 220 тысяч тенге.

В пресс-службе комитета по делам строительства сообщили, что здание строят незаконно. Заказчик объекта – ТОО "Эталон БЦ", общая площадь земельного участка – 1,0255 га. Целевое назначение – "для эксплуатации и обслуживания административно-производственных зданий". При этом собственник не получил разрешительных документов на строительство. Застройщик в нарушение закона снес старое здание на этом участке и построил новое, шестиэтажное, а также сделал пристройку к существующему зданию без проектно-сметной документации, необходимых экспертиз и надзоров. Таким образом, вся стройка от начала и до конца противозаконна.

Еще в апреле орган ГАСК Алматы выдал ТОО "Эталон БЦ" предписание, которое застройщик не выполнил. В октябре прошла еще одна проверка, после которой в отношении собственника также приняли меры по ч. 2 ст. 316 КоАП РК. Административный материал направили в суд.

В конце октября Специализированный межрайонный экономический суд Алматы удовлетворил иск о сносе незаконной постройки. Сейчас собственник пытается обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

Ранее стало известно, что в Астане снесли незаконно построенный жилой комплекс.