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В Астане снесли незаконно построенный жилой комплекс

В Астане снесли незаконно построенный жилой комплекс фото: пресс-службы акимата Астаны
В Астане снесли ЖК "Коктобе", строительство которого велось без разрешительных документов. Жилой комплекс расположен в районе Алматы, на пересечении улиц Ш. Калдаякова и К. Азербаева, сообщает Zakon.kz.

Застройщиком незаконного строящего жилого комплекса является ТОО "Global Millennium", сообщает сайт столичного акимата. 

Компания начала самовольное строительство объекта, несмотря на отсутствие разрешительных документов. Власти неоднократно привлекали к ответственности застройщика, однако дело все-таки дошло до суда. 

В Астане снесли незаконно построенный жилой комплекс

фото: пресс-службы акимата Астаны

"В отношении генерального подрядчика ТОО "DBK-Engineering" был составлен протокол по статье 313 ч.2 Кодекса РК. Специализированный межрайонный экономический суд поддержал иск Управления контроля и качества городской среды города и обязал застройщика снести ЖК", – говорится в сообщении акимата. 

10 ноября по решению суда под снос попало крупное нежилое помещение в Алматы. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Управления градостроительного контроля.

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