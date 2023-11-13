В Астане снесли незаконно построенный жилой комплекс
фото: пресс-службы акимата Астаны
В Астане снесли ЖК "Коктобе", строительство которого велось без разрешительных документов. Жилой комплекс расположен в районе Алматы, на пересечении улиц Ш. Калдаякова и К. Азербаева, сообщает Zakon.kz.
Застройщиком незаконного строящего жилого комплекса является ТОО "Global Millennium", сообщает сайт столичного акимата.
Компания начала самовольное строительство объекта, несмотря на отсутствие разрешительных документов. Власти неоднократно привлекали к ответственности застройщика, однако дело все-таки дошло до суда.
фото: пресс-службы акимата Астаны
"В отношении генерального подрядчика ТОО "DBK-Engineering" был составлен протокол по статье 313 ч.2 Кодекса РК. Специализированный межрайонный экономический суд поддержал иск Управления контроля и качества городской среды города и обязал застройщика снести ЖК", – говорится в сообщении акимата.
10 ноября по решению суда под снос попало крупное нежилое помещение в Алматы. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Управления градостроительного контроля.
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