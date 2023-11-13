В Астане снесли незаконно построенный жилой комплекс

фото: пресс-службы акимата Астаны

В Астане снесли ЖК "Коктобе", строительство которого велось без разрешительных документов. Жилой комплекс расположен в районе Алматы, на пересечении улиц Ш. Калдаякова и К. Азербаева, сообщает Zakon.kz.

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