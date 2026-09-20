Крупный пожар разгорелся в недостроенном здании в Астане

Пожар произошел в недостроенном трехэтажном нежилом здании на проспекте Бауыржана Момышулы в районе Алматы города Астаны, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия прибыли пожарные подразделения. Спасатели установили, что произошло возгорание кровли здания на площади 280 кв. м.

Огнеборцы приступили к тушению и приняли необходимые меры, чтобы локализовать пожар и не допустить дальнейшего распространения огня.

Пожар уже полностью потушили. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в девятиэтажке Алматы.