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Происшествия

Крупный пожар разгорелся в недостроенном здании в Астане

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 19:31 Фото: пресс-служба МЧС РК
Пожар произошел в недостроенном трехэтажном нежилом здании на проспекте Бауыржана Момышулы в районе Алматы города Астаны, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия прибыли пожарные подразделения. Спасатели установили, что произошло возгорание кровли здания на площади 280 кв. м.

Огнеборцы приступили к тушению и приняли необходимые меры, чтобы локализовать пожар и не допустить дальнейшего распространения огня.

Пожар уже полностью потушили. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в девятиэтажке Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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