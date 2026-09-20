Крупный пожар разгорелся в недостроенном здании в Астане
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пожар произошел в недостроенном трехэтажном нежилом здании на проспекте Бауыржана Момышулы в районе Алматы города Астаны, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия прибыли пожарные подразделения. Спасатели установили, что произошло возгорание кровли здания на площади 280 кв. м.
Огнеборцы приступили к тушению и приняли необходимые меры, чтобы локализовать пожар и не допустить дальнейшего распространения огня.
Пожар уже полностью потушили. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в девятиэтажке Алматы.
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