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Африканский нелегал стал жертвой мошенника в Уральске

Африканский нелегал стал жертвой мошенника в Уральске Фото: ДП ЗКО
21-летний гражданин Африки незаконно пересек границу Казахстана. Оказалось, что он попался на удочку мошенника, сообщает Zakon.kz.

В Уральске административный суд рассматривает дело молодого человека, который незаконно прибыл в Казахстан.

По словам 21-летнего гражданина Африки, он начал свой путь как беженец, прибыв в Египет из Сьерра-Леоне в 2022 году.

После истечения срока действия его статуса беженца, он незаконно пересек границу Египта, находясь затем в Турции. Путешествуя дальше, он преодолел границы Армении, Туркменистана и Узбекистана, окончательно прибыв в Казахстан. 

По данным следствия, молодой человек обратился за помощью к знакомому, который пообещал ему жилье и работу в Уральске за сумму две тысячи долларов. Однако, после передачи денег иностранец осознал, что стал жертвой мошенничества.

Теперь задержанный находится в приемнике распределительного центра, ожидая решения суда. 

В августе пятеро иностранцев пытались незаконно попасть в Евросоюз через Казахстан и Россию – такие попытки время от времени пресекает Пограничная служба.

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