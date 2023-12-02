Африканский нелегал стал жертвой мошенника в Уральске
Фото: ДП ЗКО
21-летний гражданин Африки незаконно пересек границу Казахстана. Оказалось, что он попался на удочку мошенника, сообщает Zakon.kz.
В Уральске административный суд рассматривает дело молодого человека, который незаконно прибыл в Казахстан.
По словам 21-летнего гражданина Африки, он начал свой путь как беженец, прибыв в Египет из Сьерра-Леоне в 2022 году.
После истечения срока действия его статуса беженца, он незаконно пересек границу Египта, находясь затем в Турции. Путешествуя дальше, он преодолел границы Армении, Туркменистана и Узбекистана, окончательно прибыв в Казахстан.
По данным следствия, молодой человек обратился за помощью к знакомому, который пообещал ему жилье и работу в Уральске за сумму две тысячи долларов. Однако, после передачи денег иностранец осознал, что стал жертвой мошенничества.
Теперь задержанный находится в приемнике распределительного центра, ожидая решения суда.
В августе пятеро иностранцев пытались незаконно попасть в Евросоюз через Казахстан и Россию – такие попытки время от времени пресекает Пограничная служба.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript