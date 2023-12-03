3 декабря отмечается Международный день инвалидов

Ежегодно 3 декабря в мире отмечают международный день, направленный на решение проблем людей с ограниченными возможностями, сообщает Zakon.kz.

В этот день в 1992 году была учреждена резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, целью которой является повышение осведомленности об обществе с ограниченными возможностями и поощрение поддержки их полного участия в жизни.

Позднее, на той же сессии, Генеральная Ассамблея призвала государства-члены ООН проводить мероприятия в ознаменование Международного дня инвалидов с целью интеграции инвалидов в жизнь общества.

Целью Международного дня инвалидов является легкое понимание проблем людей с ограниченными возможностями, а также поощрение принятия мер по обеспечению равенства, инклюзивности и соблюдения прав людей с ограниченными возможностями. Этот день также указывает на необходимость ограничения барьеров как физических, так и социальных для создания более справедливого и поддерживающего общества для всех.

По данным Министерства труда, сегодня в Казахстане проживают более 719 тыс. человек с особыми потребностями. Этот день является поводом для того, чтобы вспомнить о достижениях граждан с инвалидностью, их вкладе в развитие общества.

Несмотря на инвалидность, многие казахстанцы смогли добиться успехов в различных сферах. Сегодня граждане с особыми потребностями являются депутатами Парламента РК, областных и городских маслихатов, работают госслужащими, учителями, врачами, инженерами, юристами, артистами и т.д.

Эти люди доказывают, что их возможности вовсе не ограничены и что они могут вести полноценную жизнь: активно занимаются общественной деятельностью, развивают собственный бизнес, достигают высот в различных видах спорта, занимаются танцами и фитнесом, катаются на скейте и ездят верхом.

Люди с инвалидностью активно участвуют в качестве экспертов в обсуждении тех или иных проблемных аспектов жизни. Такая практика положительно сказывается на принятии эффективных решений и способствует дальнейшему совершенствованию системы социального обеспечения наших граждан.

В последние годы в системе обеспечения прав и социальной защиты лиц с инвалидностью произошли и происходят значимые изменения. Казахстан ратифицировал Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов, который позволяет нашим гражданам направлять индивидуальные обращения на рассмотрение в Комитет ООН по правам инвалидов.

В стране действует Социальный кодекс и другие законы, которые гарантируют людям с особыми потребностями право на образование, работу, медицинское обслуживание, социальную помощь и т.д. Принимаются меры по трудоустройству и созданию специальных рабочих мест для людей с инвалидностью. Открываются реабилитационные центры для взрослых и детей с инвалидностью. Совершенствуется система оказания специальных социальных услуг. Во всех регионах республики ведется работа по созданию безбарьерной среды.

В Казахстане будет продолжена работа по развитию инклюзивного общества, в котором каждый чувствует себя полноправным членом независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, физических особенностей и любых других характеристик.