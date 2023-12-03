Митрополит Александр посетил шахту Анненская Восточно-Жезказганского рудника

1 декабря Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, находящийся с архипастырским визитом в Карагандинской епархии, посетил шахту Анненская Восточно-Жезказганского рудника, принадлежащую одному из крупнейших горнорудных предприятий Казахстана – ТОО "Корпорация Казахмыс".

На шахте осуществляется подземная разработка и добыча медной руды.

Владыку митрополита сопровождали: архиепископ Карагандинский и Шахтинский Севастиан, епископ Уральский и Атырауский Вианор; руководитель административного секретариата Главы Митрополичьего округа иерей Георгий Сидоров, руководитель службы митрополичьего протокола протодиакон Роман Головин; президент общественного фонда "Апостол" Г.Г. Сосновский.

На предприятии по поручению руководителя шахты С.С. Сатыбалдиева владыку митрополита, архипастырей и сопровождающих лиц встречали начальники смены и ответственные за выработку специалисты.

Фото: "Казахмыс"

Предстоятель Православной Церкви Казахстана посетил административное здание рудника, где познакомился с целями и задачами предприятия, работой системы позиционирования персонала и транспорта, обеспечивающей безопасность горняков.

Перед тем, как спуститься в шахту, участники путешествия под землю ознакомились с правилами по технике безопасности, переоделись в спецодежду, получили каски, лампы и самоспасатель (устройство для защиты органов дыхания).

Делегация во главе с владыкой митрополитом спустилась под землю на глубину свыше 500 метров. После спуска в лифте, поездки на подземном транспорте и пешего путешествия гости в деталях ознакомились с технологическими процессами добычи медной руды.

Фото: Казахмыс

Глава Митрополичьего округа совершил молебен о благополучии шахтеров и окропил подземные помещения и оборудование святой водой, призвав Божие благословение на руководство "Казахмыса" и тружеников. Митрополит Александр побеседовал с шахтерами и вручил работникам иконки небесного покровителя казахстанских горняков – преподобного Севастиана Карагандинского. Священные изображения Карагандинского старца были изготовлены общественным фондом "Апостол" (президент – Г.Г. Сосновский). Работники предприятия выразили владыке митрополиту, архипастырям и духовенству сердечную благодарность.

Фото: Казахмыс

Каска, которую носил во время пребывания в шахте митрополит Александр, будет передана в музей предприятия с его памятной надписью и благопожеланиями.

Глава Православной Церкви Казахстана за каждой Божественной Литургией возносит молитвы о шахтерах, чей тяжелый труд наполнен ежедневными рисками для здоровья и жизни.