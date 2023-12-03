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Житель Актау задолжал знакомому деньги и лишился свободы на двое суток

Житель Актау задолжал знакомому деньги и лишился свободы на двое суток Фото: pixabay
Суд назначил жителю Актау наказание в виде административного ареста сроком на двое суток. Оказалось, что мужчина задолжал знакомому миллион тенге, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что житель Актау одолжил знакомому миллион тенге. Однако свои деньги мужчина не дождался и решил обратиться за помощью в суд.

Мужчина игнорировал требование суда выплатить долг, в итоге лишился свободы на двое суток. 

"Должника признали виновным по части 1 статьи 669 КоАП РК ("Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа"). Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на двое суток. Постановление суда вступило в законную силу", – сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда. 

В сентябре 2023 года мы рассказали о том, как в Уральске мужчина оказался за решеткой за долг перед детьми почти в три миллиона тенге. 

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