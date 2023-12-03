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Из-за непогоды движение ограничили на пяти трассах Казахстана

Из-за непогоды движение ограничили на пяти трассах Казахстана Фото: pixabay
В двух регионах Казахстана в связи с усилением ветра и снегопадом ограничено движение для транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

По данным АО "НК КазАвтоЖол", из-за сильного ветра и снега ограничение движения действует на пяти участках автодорог республиканского значения в двух областях Казахстана.

Акмолинская область – 2 участка:

  • "Кокшетау-Рузаевка" км. 0-61, уч. г.Кокшетау-гр.Северо-Казахстанской области (для грузового и общественного автотранспорта);
  • "Астана-Петропавловск" км. 304-341, уч. г.Кокшетау-гр. Северо-Казахстанской области (для всех видов автотранспорта).

Северо-Казахстанская область – 3 участка: 

  • "Кокшетау-Рузаевка" км 61-91, уч. гр.Акмолинской области -с. Саумалколь (для грузового и общественного автотранспорта);
  •  "Астана-Петропавловск" км. 417-473, уч. с.Рублевка-г.Бесколь (для всех видов автотранспорта);
  •  "Астана-Петропавловск" км. 341-417, уч. гр.Акмолинской области- с.Рублевка (для всех видов автотранспорта).

Сообщается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 402 единицы техники, 631 человек.

Ранее сообщалось, что "Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и штормовое предупреждение на территории Казахстана на 4 декабря. По прогнозам синоптиков, в республике ожидаются метель, гололед, туман и сильные осадки. 

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