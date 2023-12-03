В 15 регионах и столице объявлено штормовое предупреждение

"Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и штормовое предупреждение по территории Казахстана на 4 декабря. По прогнозам синоптиков, по республике ожидаются метель, гололед, туман и сильные осадки, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации

"На большую часть республики будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронты, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке страны ожидаются гололед, метель. Лишь на юго-западе, юге страны под влиянием антициклона погода без осадков. По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра". РГП "Казгидромет"

Штормовое предупреждение

На севере, в центре Кызылординской области и в Кызылорде ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Улытауской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области и в областном центре Конаеве ожидается туман. Ветер в регионе до 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается метель. На севере, востоке области ожидается гололед. Ветер до 25 м/с. Караганда: ночью ожидается метель, гололед. Ветер до 18 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер в регионе и городе Таразе до 15-20 м/с.

На юге, востоке, в горных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер в регионе до 23-28 м/с, в Талдыкоргане – 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, метель. Ночью и утром на северо-востоке области – туман. Ветер до 15-20 м/с. Уральск: ожидается гололед. Ветер днем 9-14, ночью 18 м/с.

В Астане ночью и утром ожидаются метель, гололед. Ветер до 25 м/с.

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Ночью на севере, востоке, днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер до 23-28 м/с. В Кокшетау также ожидается ветер с порывами до 23 м/с.

Ночью на юге, западе, востоке Атырауской области и в областном центре – городе Атырау ожидается туман.

В Семее ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, на юге, западе области – низовая метель. Ветер до 23-28 м/с. Петропавловск: ожидается ветер с порывами до 23 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гололед, метель. На западе, востоке, севере области туман. Ветер до 15-20 м/с. Костанай: днем ожидается гололед. Ветер до 15-20 м/с.

Ночью в северной половине, днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед. На севере области ожидается низовая метель. Ветер до 15-20 м/с. Актобе: ожидается гололед, ветер до 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер на горных перевалах области 15-20 м/с. В городах Шымкент и Туркестан ночью и утром ожидается туман.