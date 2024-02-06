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Движение ограничили на трассах в пяти регионах Казахстана из-за непогоды

На трассах в пяти регионах Казахстана ограничили движение из-за непогоды Фото: pixabay
На трассах в пяти регионах Казахстана 6 февраля ограничили движение транспорта из-за плохих погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе "Казавтожола", в пяти регионах страны ввели ограничения движения на республиканских трассах.

В Актюбинской области закрыли участок трассы "Самара-Шымкент" (км 776-965, АЗС "Эко Ойл" – п. Карабутак). Ограничение действует для всех видов автотранспорта в связи со снегом, метелью и плохой видимостью.

В Жетысуской области ограничили движение на участке дороги "Ушарал-Достык" (км 84-184, от ст. Коктума до ст. Достык) для всех видов транспорта. Это также связано с сильным ветром и метелью.

В ЗКО из-за метели закрыт для грузовых и общественных видов автотранспорта участок дороги "Уральск –Таскала – граница с РФ" (км 4-104, от Уральска до границы с Россией).

В Костанайской области перекрыли движение на участке трассы "Жезказган-Петропавловск" (км 252-335, от границы Улытауской области до Аркалыка) из-за ухудшения погоды в соседней Улытауской области.

В Улытауской области ограничено движение на участке дороги "Жезказган-Петропавловск" (км 137-252, от п. Улытау до границы с Костанайской областью). Ограничение действует для всех видов автотранспорта в связи с метелью.

Сейчас на республиканских трассах в Казахстане задействованы 769 единиц техники и 1570 человек.

Ранее в пяти регионах Казахстана уже вводили ограничения движения из-за непогоды.

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