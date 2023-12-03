Смерть от укола: правоохранитель погиб в Караганде, пытаясь избавиться от геморроя

В причинах смерти 40-летнего Торежана Макашева, скончавшегося 8 ноября после укола с антибиотиком, разбираются следователи Караганды, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно Telegram-канал "Патриот", родные Торежана Макашева считают, что медики не обратили внимания на то, что у него сильная аллергия на препарат Цеф-3. 40-летнему мужчине ввели антибиотик, и у него стремительно случился анафилактический шок, который привел к смерти.



"Мой брат поступил как плановый пациент, через портал госуслуг. Ему должны были сделать операцию по удалению геморроя. Он сообщил врачам, что у него аллергия на препарат Цеф-3 и на новокаин. Врачи надели на его запястье браслет с наклейками синего цвета, которые обозначают наличие аллергии на эти препараты. Но медсестра зашла в палату к брату и ввела укол Цеф-3. Торежан покраснел, стал задыхаться и скончался", – рассказал Арман Макашев, брат скончавшегося 40-летнего Торежана.

Торежан Макашев работал в департаменте уголовно-исполнительной системы. У него остались трое детей.

Фото: t.me/patriot_patriot

Полицейские Караганды возбудили уголовное дело по по факту врачебной халатности. В управлении здравоохранения Карагандинской области признали, что медики не собрали полный анамнез и не взяли нужные анализы.

"Имела место крайне тяжелая степень анафилактической реакции. В ходе проверки выявлены дефекты. В частности, выявлен некачественный сбор аллергического анамнеза врачами приемного покоя, и.о. заведующего проктологического отделения, медсестрой при проведении ТРИАЖа. Выявлен недостаточный уровень организационно-управленческой работы по контролю качества оказания медицинской помощи хирургическим больным", – сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Карагандинской области Канат Абзалиев.

Летом 2023 году в халатности обвиняли медиков из Жанаозена. 32-летняя роженица Биби Куанова скончалась в многопрофильной больнице 17 июля. В медучреждение женщину доставила скорая после того, как ей стало плохо на работе. В больнице не оказали необходимую медпомощь, уверена мама погибшей женщины. Она рассказала, что в больнице не работал лифт, а медики не сумели подключить рожавшую Биби к кислородному аппарату.