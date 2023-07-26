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Смерть 32-летней роженицы расследуют в Жанаозене

Смерть 32-летней роженицы расследуют в Жанаозене Фото: Zakon.kz
Смерть беременной женщины и ее ребенка во время родов расследуют в Жанаозене. Родные обвиняют в гибели врачей и намерены судиться с медиками, сообщает Zakon.kz.

32-летняя Биби Куанова скончалась в многопрофильной больнице Жанаозеня 17 июля. В медучреждение женщину, которая находилась на седьмом месяце беременности, доставила скорая после того, как ей стало плохо на работе. В больнице не оказали необходимую медпомощь, уверена мама погибшей женщины. Об этом пишет Лада.

"Фельдшеры и медики приемного покоя не смогли даже нормально госпитализировать ее. В больнице не работал лифт, мы ее поднимали на носилках на четвертый этаж. Врачи сказали, что рожать будет сама, не предлагали провести операцию кесарево сечение, – рассказала мама погибшей Анаргуль Куанова.

По словам Анаргуль Куановой, дочь в больнице она застала в тяжелом состоянии, медики не сумели подключить рожавшую Биби к кислородному аппарату.

"Она не могла дышать. Я просила дать ей кислородную маску, но медики даже не понимали, как вставлять эти трубки. Мне пришлось поднять всех медиков, потому что было очевидно, что что-то идет не так. Но меня просили не скандалить. Почему врачи твердили, что для "кесарева" нет показаний – для меня до сих пор загадка". Анаргуль Куанова

Несколько часов после госпитализации вестей от врачей не было. Затем родным сообщили, что Биби скончалась, также в утробе умер и ребенок.

Родные намерены добиваться расследования всех обстоятельств смерти молодой женщины, у которой остались трое маленьких дочерей.

"Из-за тотальной халатности и бездействия трое маленьких девочек остались без матери. Я намерена судиться с дежурным врачом, фельдшером за то, что дали моей дочери умереть. Без нашего согласия тело моей дочери увезли в морг Актау, где было проведено вскрытие". Анаргуль Куанова

В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что в больнице Жанаозеня уже начата проверка. Факт смерти роженицы расследует специальная комиссия.

Ранее в Павлодаре женщина уронила своего новорожденного малыша на пол, после чего ударила его кулаком. Так мать пыталась успокоить плачущего ребенка.Малыш скончался на месте.

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