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Смерть от укола: сделавшая инъекцию медсестра продолжает работать в больнице Караганды

Смерть от укола: сделавшая инъекцию медсестра продолжает работать в больнице Караганды Фото: pixabay
В Караганде полицейский скончался после укола антибиотика, на который у него была аллергия. Несмотря на обвинения родных, медики настаивают на своей невиновности, медсестра, сделавшая смертельный укол, продолжает работать, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте медицинского и фармацевтического контроля рассказали, что пробу на аллергию, как это предписывают правила, пациенту сделали. Реакции введенный препарат не вызвал, пишет Патриот.

"Только со слов пациента у него была аллергия на Цеф и на новокаин. Медицинских документов, подтверждающих данный факт, нет. Согласно стандарту аллергологической помощи, если в анамнезе указано об аллергии, то запрещается вводить препараты. В случае субъективных сведений анамнеза проводится аллергологическая проба. Проба была проведена". Ольга Смирнова, руководитель Департамента медицинского и фармацевтического контроля

Сделавшая укол погибшему полицейскому медицинская сестра продолжает работать в клинической больнице Караганды, уточнила Ольга Смирнова.

Ранее стало известно, что сотрудник Департамента уголовно-исполнительной системы Торежан Макашев скончался 8 ноября после укола с антибиотиком. Родственники погибшего считают, что медики проявили халатность. В причинах смерти 40-летнего мужчины разбираются следователи Караганды.

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