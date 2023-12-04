Бесплатная штрафстоянка появилась в Алматинской области
Как следует из релиза за 4 декабря 2023 года, "прокуратурой Алматинской области прекращена порочная практика незаконного взимания денежных средств с участников административного производства за хранение автомобильных средств в специальных стоянках (штрафстоянках), так как, согласно нормам закона, специальные стоянки должны содержаться за счет местного бюджета и быть безвозмездными для граждан".
Анализом установлено, что на территории Енбекшиказахского района с 2000 годов отсутствует государственная штрафстоянка.
"Сотрудники дорожной полиции вынуждены были доставлять транспортные средства участников дорожного движения на частную штрафстоянку, который в течение продолжительного времени функционирует незаконно и взимает за сутки 1500-2000 тенге, то есть без каких-либо правоустанавливающих документов и договоров с местным исполнительным органом. После вмешательства прокуратуры приняты меры по организации специальной бесплатной стоянки, тем самым защищены права граждан".Прокуратура Алматинской области
Отмечается, что на сегодня надзорным органом принимаются меры по возврату автомобильных средств владельцам, которые не могли забрать свои машины "своевременно из-за скопления задолженности".
"Таким образом, прокуратура Алматинской области добилась бесплатной спецстоянки для граждан".Прокуратура Алматинской области
В конце сентября 2023 года в соцсетях появилось видео с одной из алматинских штрафстоянок, переполненной мопедами. В полиции южной столицы объяснили, почему так произошло. Подробности по ссылке.