Бесплатная штрафстоянка появилась в Алматинской области

В Енбекшиказахском районе Алматинской области задержанные за административные правонарушения автомобили незаконно водворялись на частную стоянку. В этом районе с 2000 годов отсутствовала государственная штрафстоянка, которая появилась после вмешательства прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза за 4 декабря 2023 года, "прокуратурой Алматинской области прекращена порочная практика незаконного взимания денежных средств с участников административного производства за хранение автомобильных средств в специальных стоянках (штрафстоянках), так как, согласно нормам закона, специальные стоянки должны содержаться за счет местного бюджета и быть безвозмездными для граждан".

Анализом установлено, что на территории Енбекшиказахского района с 2000 годов отсутствует государственная штрафстоянка.

"Сотрудники дорожной полиции вынуждены были доставлять транспортные средства участников дорожного движения на частную штрафстоянку, который в течение продолжительного времени функционирует незаконно и взимает за сутки 1500-2000 тенге, то есть без каких-либо правоустанавливающих документов и договоров с местным исполнительным органом. После вмешательства прокуратуры приняты меры по организации специальной бесплатной стоянки, тем самым защищены права граждан". Прокуратура Алматинской области

​Отмечается, что на сегодня надзорным органом принимаются меры по возврату автомобильных средств владельцам, которые не могли забрать свои машины "своевременно из-за скопления задолженности".

"Таким образом, прокуратура Алматинской области добилась бесплатной спецстоянки для граждан". Прокуратура Алматинской области

В конце сентября 2023 года в соцсетях появилось видео с одной из алматинских штрафстоянок, переполненной мопедами. В полиции южной столицы объяснили, почему так произошло. Подробности по ссылке.