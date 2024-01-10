23 года работала незаконная штрафстоянка в Алматинской области

В Есике Алматинской области выявили нелегальную штрафстоянку для машин. Об этом заявили в прокуратуре Енбекшиказахского района, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Алматы, штрафстоянка функционирует с 2000 года, она частная и работала нелегально. За сутки здесь взимали от 1500 до 2000 тенге в зависимости от типа авто. Территория эта охраняемая и с камерами видеонаблюдения. Машины, которые сюда водворяют по заявке полиции, стоят бесплатно. Но, как выяснилось, больше 20 лет она действовала нелегально. Сейчас тут находятся около 30 авто.

"Я сейчас собрал все документы, чтобы забрать свою машину. Платил раньше порядка 1500 тенге. Мы, конечно, раскошелились сильно. Платили ущерб за поврежденное авто, еще и за штрафстоянку. Я думал, что это в порядке вещей", – рассказал житель города Есик Данияр Сериков.

Иномарка Жаната Ногайбая попала на бесплатную штрафстоянку. Из-за отсутствия страховки его машина простояла тут больше двух недель. Автовладелец признается, что при прежних условиях он бы отдал около 23 тысяч тенге.





"Я сейчас из кармана ничего не оплачиваю за то, что моя машина тут пробыла 15 дней. Считаю, что мне просто повезло. Авто без страховки угнал младший брат. Именно по этой причине она здесь", – рассказал житель города Есик Жанат Ногайбай.

По словам специалистов, сюда водворены машины, которые проходят по уголовным и административным делам.

"Автомашины согласно 797 статье Административного кодекса РК будут содержаться на штрафстоянках, которые организует акимат, и будут на бесплатной основе. В ближайшее время планируем навес, чтобы автомобили находились в сохранности от погодных условий", – рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района Бейбит Искаков.

Нелегальную штрафстоянку ранее обнаружили прокуроры. Они выявили множественные нарушения, в том числе незаконное хранение авто и взимание средств у водителей частными лицами. В итоге владельцам вернули их транспортные средства, а все долги им списали.

"В рамках данного анализа мы узнали, что с 2000 годов эта штрафстоянка действовала на платной основе. Для граждан местные исполнительные органы не организовали ту работу, так как по закону предусмотрено и возложено на местные исполнительные органы – организация бесплатной штрафстоянки. Управлял этой штрафстоянкой частный предприниматель", – отметил заместитель прокурора Енбекшиказахского района Айдос Жумабаев.

Несанкционированная стоянка стала бесплатной с 1 января 2024 года.