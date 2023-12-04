Борьбу с гендерным насилием обсудили участники Диалога женщин стран Центральной Азии

Завершилось председательство Казахстана в Диалоге женщин стран Центральной Азии. Подводя итоги на международной конференции, организованной при поддержке ООН в Астане, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов отметил плодотворную работу форума за 2023 год.

Завершающая конференция этого года была посвящена теме "Противодействие гендерному насилию в регионе: в поиске эффективных и устойчивых совместных решений". В обсуждении приняли участие спикеры Парламентов Казахстана и Узбекистана, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, парламентарии из Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, руководители государственных органов, а также представители неправительственных и международных организаций, дипломатического корпуса.



Подводя итоги председательства Республики Казахстан в Диалоге женщин стран Центральной Азии в 2023 году, Ерлан Кошанов отметил, что за это время на площадке Диалога поднимались такие актуальные вопросы, как развитие инноваций и технологий, мира и безопасности в глобальном аспекте, изменение климата, роли женщин и молодежи в борьбе с терроризмом и экстремизмом и другие. Он также подчеркнул актуальность повестки текущего заседания.

"Казахстан ратифицировал международные конвенции по правам человека, женщин, гендерному равенству и многие другие. По инициативе президента Касым-Жомарта Токаева в этом году ужесточена ответственность за бытовое насилие. Мы перешли от заявительного порядка к выявительному. Сегодня мы, законодатели пошли еще дальше. Депутаты приступили к разработке нового пакета законодательных поправок в этой сфере. В первую очередь, мы планируем установить уголовную ответственность за бытовое насилие". Ерлан Кошанов

Кошанов также отметил необходимость правильной идеологической работы в этом вопросе.

"Искаженное представление о полном доминировании в семье мужчин должно уйти в прошлое. Надо со школьной скамьи вселять в умы подрастающего поколения правильные ценности. Формировать правовую культуру среди населения. Проявлять нетерпимость к любым проявлениям бытового вандализма. Строго придерживаться, как говорит наш Президент, диктатуры закона и порядка", – добавил он.

Вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева подчеркнула, что нынешняя конференция проходит в рамках "16 дней активизма против гендерного насилия", что наглядно демонстрирует стремление к созданию в Центральной Азии территории, свободной от любых форм насилия.

Опытом Узбекистана в сфере борьбы с гендерным насилием поделилась председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. В этом году страна пересмотрела свое законодательство в сфере насилия в семье, усилив административную и уголовную ответственность.

Первой в Центральной Азии страной, на законодательном уровне криминализировавшей гендерное насилие, стал Кыргызстан. Об этом рассказала заместитель Торага Жогорку Кенеша Джамиля Исаева.

В завершение форума делегаты приняли заявление участниц конференции Диалога женщин стран Центральной Азии "Противодействие гендерному насилию в регионе: в поиске эффективных и устойчивых совместных решений". Своим заявлением члены Диалога осуждают любые формы насилия в отношении женщин, поддерживают создание эффективных законодательных и правовых механизмов защиты и поддержки женщин.

Итоги казахстанского председательства в Диалоге женщин стран Центральной Азии в 2023 году

Как отметила Дания Еспаева, за время председательства Казахстана в Диалоге была проделана большая работа по институциональному укреплению этой региональной платформы. Она поблагодарила за активную работу все страны-участницы Диалога, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии, "ООН-Женщины", Программу развития ООН и подразделения Европейского Союза.

В течение года прошел ряд мероприятий. На конференции "Роль женщин в развитии инноваций и технологий", прошедшей в июне 2023 года в Астане, были презентованы женские инновационные проекты и новые технологии. Поддержку и одобрение получила инициатива о создании сообщества женщин "TechnoWomen Центральная Азия", результатом которой стало присоединение Казахстана к Коалиции действий "Технологии и инновации для гендерного равенства" в рамках Форума Поколение равенства.

На прошедшей в октябре 2023 года в Алматы международной конференции "Женщины, мир и безопасность" с участием гражданского общества, гендерных активистов, международных экспертов прошло обсуждение имплементации принципов резолюций Совета Безопасности ООН.

Высокую оценку получил визит членов Диалога и представителей гражданского общества стран Центральной Азии в Брюссель в ноябре 2023 года для ознакомления с работой структур Европейского Парламента.

Председательство в Диалоге женщин стран Центральной Азии перешло к Кыргызской Республике.

Справочно: Диалог женщин стран Центральной Азии является неформальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития и укрепления сотрудничества между женщинами региона. Диалог был запущен в декабре 2020 года. В предыдущие годы в Диалоге председательствовали Узбекистан (2021 г.) и Туркменистан (2022 г.). Диалог создан и осуществляет свою деятельность при поддержке структуры "ООН-Женщины", Регионального Центра ООН по Прев3ентивной Дипломатии для стран Центральной Азии (РЦПДЦА) и Программы развития ООН (ПРООН).