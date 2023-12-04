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Законодательство РК

Кошанов: Искаженное представление о полном доминировании в семье мужчин должно уйти в прошлое

Ерлан Кошанов высказался о защите прав женщин в Казахстане Фото: pexels
Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов на международной конференции Диалога женщин стран Центральной Азии 4 декабря высказался о защите прав женщин в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов выступил на конференции Диалога женщин в Центральной Азии, посвященной противодействию гендерному насилию. Он, отметил, что для решения этой проблемы недостаточно только изменить законодательство. По его словам, необходима комплексная переоценка взглядов во всем обществе.

"Искаженное представление о полном доминировании в семье мужчин должно уйти в прошлое. Надо со школьной скамьи вселять в умы подрастающего поколения правильные ценности. Формировать правовую культуру среди населения".Ерлан Кошанов

Спикер Мажилиса признал, что в Казахстане все еще сохраняется высокая степень толерантности к домашнему насилию. Результаты социологических исследований говорят о том, что жертвы насилия зачастую идут на примирение или отзывают заявления по следующим причинам:

  • боятся осуждения родственников, знакомых;
  • испытывают страх перед агрессором;
  • считают недостаточно эффективными меры наказания.
"Поэтому сегодня настало время формировать атмосферу нетерпимости к любым правонарушениям, и в особенности к насилию. Необходимо принимать организационные и координирующие меры. По поручению нашего президента у нас в стране за последние два года вдвое увеличили штатную численность инспекторов по защите женщин от насилия".Ерлан Кошанов

Он также сообщил, что в Казахстане ввели специализацию следователей-женщин по расследованию насильственных преступлений в отношении женщин и несовершеннолетних. В состав следственно-оперативных групп по республике включили 280 следователей-женщин.

"Впервые в Казахстане в пилотном режиме создан женский полицейский участок, в котором работают исключительно женщины. Теперь пострадавшие женщины свободно могут прийти в такой участок со своей бедой и попросить защиты. В ближайшее время этот опыт будет масштабирован по всей стране".Ерлан Кошанов

Помимо этого, в Казахстане разрабатывают нормативную базу для противодействия харассменту – сексуальным домогательствам. На пленарном заседании Мажилиса 30 ноября депутат Каракат Абден рассказала, почему полиция в РК не принимает заявления о харассменте.

Поправки о введении ответственности за харассмент 10 ноября на заседании МВК в Минюсте представил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов. 

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