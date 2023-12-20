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Сильный снег, гололед и туман: прогноз погоды в Казахстане на 21-23 декабря

Сильный снег, гололед и туман: прогноз погоды в Казахстане на 21-23 декабря Фото: unsplash
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие трое суток – с 21 по 23 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в начале периода в северной и восточной части, а также в центре республики с прохождением атмосферных фронтов ночью прогнозируется снег, днем – осадки (снег, дождь), ночью на севере и востоке ожидается сильный снег. 23 декабря под влиянием северо-западного циклона на западе и юго-западе страны пройдут осадки (дождь, снег).

"По республике ожидаются гололедные явления, метель и усиление ветра до 15-20 с порывами до 25 м/с, а также прогнозируются туманы", – говорится в сообщении.

Однако, согласно прогнозу, резких изменений в температуре воздуха не ожидается.

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Ранее сообщалось, что в среду, 20 декабря 2023 года, жителей и гостей Атырау предупредили о высоком содержании вредных примесей в воздухе. Подробности по ссылке.

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