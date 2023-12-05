Осужденный, находясь в тюрьме, получил квартиру в Кокшетау: жилье вернут в госсобственность

Прокуратура Акмолинской области провела проверку соблюдения жилищного законодательства в деятельности местных акиматов, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, по области в очереди на жилье стоят более 23 тыс. лиц. При этом акиматами за последние три года распределено около 900 квартир. Проверка выявила 23 факта незаконного предоставления жилья, а также невыселения лиц после отпадений оснований предоставления жилья.

"В Кокшетау жилье было представлено бывшему работнику бюджетной организации, который за 2 года до этого был осужден за взятку и на момент предоставления отбывал наказание в виде лишения свободы", – говорится в сообщении.

Также установили два факта незаконной приватизации жилья.

"В одном из райцентров мужчина за полгода до приватизации продал имевшуюся у него другую квартиру, находящуюся в другом регионе. По акту надзора приватизированная квартира возвращена государству", – рассказали в ведомстве.

Выявлены факты незаконной сдачи коммунального жилья в субаренду, неуплаты в бюджет арендных платежей на 50 миллионов тенге, предоставления жилья гражданам, как малоимущим, без проверки доходов.

Как отметили в прокуратуре, в настоящее время приняты меры, направленные на возврат незаконно выданных квартир, которые будут перераспределены среди лиц, действительно нуждающихся в жилье.

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