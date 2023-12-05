Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Осужденный, находясь в тюрьме, получил квартиру в Кокшетау: жилье вернут в госсобственность

Осужденный находясь в тюрьме получил квартиру в Кокшетау: жилье вернут в госсобственность Фото: freepik
Прокуратура Акмолинской области провела проверку соблюдения жилищного законодательства в деятельности местных акиматов, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, по области в очереди на жилье стоят более 23 тыс. лиц. При этом акиматами за последние три года распределено около 900 квартир. Проверка выявила 23 факта незаконного предоставления жилья, а также невыселения лиц после отпадений оснований предоставления жилья.

"В Кокшетау жилье было представлено бывшему работнику бюджетной организации, который за 2 года до этого был осужден за взятку и на момент предоставления отбывал наказание в виде лишения свободы", – говорится в сообщении. 

Также установили два факта незаконной приватизации жилья.

"В одном из райцентров мужчина за полгода до приватизации продал имевшуюся у него другую квартиру, находящуюся в другом регионе. По акту надзора приватизированная квартира возвращена государству", – рассказали в ведомстве.

Выявлены факты незаконной сдачи коммунального жилья в субаренду, неуплаты в бюджет арендных платежей на 50 миллионов тенге, предоставления жилья гражданам, как малоимущим, без проверки доходов.

Как отметили в прокуратуре, в настоящее время приняты меры, направленные на возврат незаконно выданных квартир, которые будут перераспределены среди лиц, действительно нуждающихся в жилье.

Ранее более 11 тыс. гектаров земли в Алматинской области вернули в госсобственность.

Читайте также

Госпредприятие в ЗКО несколько месяцев не платило зарплату рабочим
Госпредприятие в ЗКО не платило зарплату рабочим: прокуратура восстановила справедливость
елка к Новому году
Как украсят Алматы и где установят главную елку к Новому году
Могут ли запретить сериал "Слово пацана" в Казахстане
Могут ли запретить сериал "Слово пацана" в Казахстане
Анастасия Стативкина
Генеральная прокуратура Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 5-6 декабря
В Астане метель, в Алматы снег: какой будет погода в мегаполисах Казахстана 5-6 декабря
Требования к сотрудникам по выплатам пенсий и пособий в Казахстане
Требования к сотрудникам по выплатам пенсий и пособий разработали в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: