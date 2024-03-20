Пять квартир на 19 млн тенге незаконно приватизировали в ВКО

Сотрудники прокуратуры района Алтай провели проверку в ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" на предмет соблюдения жилищного законодательства, сообщает Zakon.kz.

Проверкой установлены факты незаконной приватизации квартир из государственного жилищного фонда лицами, имеющими собственное жилье и лицами, у которых предусмотренные законом сроки для получения жилья из госжилфонда не наступили.

"Всего таким образом установлены пять жителей города Алтай, незаконно приватизировавших квартиры оценочной стоимостью свыше 19 млн тенге. По акту прокурорского надзора все жилища возвращены в собственность государства, руководитель отдела ЖКХ привлечен к дисциплинарной ответственности по дискредитирующим основаниям". Прокуратура Восточно-Казахстанской области

В надзорном органе отметили, что возвращенные в собственность государства квартиры будут предоставлены нуждающимся в установленном законом порядке.

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