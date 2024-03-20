Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пять квартир на 19 млн тенге незаконно приватизировали в ВКО

Пять квартир на 19 млн тенге незаконно приватизировали в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 12:18 Фото: freepik
Сотрудники прокуратуры района Алтай провели проверку в ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" на предмет соблюдения жилищного законодательства, сообщает Zakon.kz.

Проверкой установлены факты незаконной приватизации квартир из государственного жилищного фонда лицами, имеющими собственное жилье и лицами, у которых предусмотренные законом сроки для получения жилья из госжилфонда не наступили.

"Всего таким образом установлены пять жителей города Алтай, незаконно приватизировавших квартиры оценочной стоимостью свыше 19 млн тенге. По акту прокурорского надзора все жилища возвращены в собственность государства, руководитель отдела ЖКХ привлечен к дисциплинарной ответственности по дискредитирующим основаниям".Прокуратура Восточно-Казахстанской области

В надзорном органе отметили, что возвращенные в собственность государства квартиры будут предоставлены нуждающимся в установленном законом порядке.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 12:18
Прокуратура Алматы оспорила незаконное решение экс-акима Храпунова
, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 12:18

19 марта 2024 года стало известно, что Нацбанку вернули 960 га земли, принадлежащих известному бизнесмену. Подробности здесь.

Читайте также

Kcell получил престижную награду за самый быстрый интернет в Казахстане
Мобильный бум: Kcell за месяц установил рекордное количество базовых станции на Западе страны
Условия содержания Куандыка Бишимбаева прокомментировал глава МВД
Условия содержания Куандыка Бишимбаева прокомментировал глава МВД
Габит Сыздыкбеков вручил ключи от дома пенсионерке, пострадавшей от затопления канализацией
Габит Сыздыкбеков вручил ключи от дома пенсионерке, пострадавшей от затопления канализацией
Динара Халдарова
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
судебный процесс
Громкое заявление сделал в суде экс-замакима Шымкента, которого судят за взятку
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: