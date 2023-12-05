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Госпредприятие в ЗКО не платило зарплату рабочим: прокуратура восстановила справедливость

Госпредприятие в ЗКО несколько месяцев не платило зарплату рабочим Фото: freepik
В Западно-Казахстанской области прокуратура восстановила права рабочих государственного коммунального предприятия, которое несколько месяцев не платило зарплату сотрудникам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО 5 декабря, в ГКП на ПХВ "Государственное коммунальное предприятие Каратобинского района" нарушали трудовые права сотрудников. При проверке прокуроры выяснили, что 33 работника госпредприятия несколько месяцев не получали положенные им выплаты.

"Причиной стала несвоевременная сдача отчетности для получения субсидий от государства. После вмешательства прокуратуры долг перед работниками полностью погасили на сумму свыше 4 млн тенге", – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

После вмешательства надзорного ведомства директора предприятия оштрафовали. Кроме того, по предложению прокуратуры в устав организации внесли изменения, а сферу ее деятельности расширили, чтобы она могла зарабатывать больше денег на выплату заработной платы сотрудникам.

Ранее сообщалось, что в Актау работникам медицинской клиники задолжали зарплату более чем на 76 млн тенге.

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